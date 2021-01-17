23日罷捷大遊行 趙天麟：盼做好防疫工作

罷免黃捷投票2月6日舉行，罷捷團體將辦遊行和罷捷晚會衝人氣，立委趙天麟今說，防疫期間，不管是要集會還是遊行，都尊重，但希望能夠做好防疫工作，也再次呼籲跟期待鳳山市民，一起留下這位好議員繼續在議會服務。

由湧言基金會主辦的「2021湧言盃公益慢速壘球賽」，由藝人澎恰恰、許效舜、NONO、滅火器樂團等組成的閃亮之星棒球隊，與立委王定宇、趙天麟、陳柏惟及高雄市議員江瑞鴻、黃文益等合組的湧言台灣隊，今在高雄立德棒球場進行公益邀請賽，市長陳其邁等人擔任開球嘉賓。

針對罷免黃捷案，趙天麟賽前受訪表示，他們從頭到尾的態度都一樣，黃捷議員是認真問政、地方服務做得很好的議員，罷免雖然是人民的權利，也會尊重，但真的很希望鳳山市民可以一起留下這位好議員。

對於會如何具體幫助黃捷？趙天麟說，聲援也是一種幫助，他對於黃捷議員很有信心。很多立委也在立院聲援她，也多次表達對她的支持，就是很直接的幫助。

對於1月23日罷捷大遊行，趙天麟說，防疫期間，不管是要集會還是遊行，像今天打壘球，都予以尊重，但希望防疫工作要做好。

立委陳柏惟2019年發的祭品文，近日引起熱烈討論，陳柏惟說，大家都會有怨氣，要一個出口，藍營獲得久違的勝利，可反省一下，也不是壞事。

但他強調，不能拿高中聯考的答案去回答大學期末考的考卷，2019年時空背景不同，當時一群人在拱說要罷免他，但他當時連公職的身分都沒有。

陳柏惟說，重要的是，罷免之後留下什麼？除了歡欣鼓舞或悲傷萬分之外，到底制度上有沒有問題？如果代表少數聲音的議員能被罷免，票數比立委還要多，那這樣的罷免制度是不是有些問題？罷免之後，能夠完善法治、保護民主，這才是更重要的事情。

另顏寬恒今被問到會不會發起罷免陳柏惟活動，顏說一切尊重民意。陳說，他把顏當成一個很重要地方頭人，跟顏請教意見，顏也知道，他針對的是國民黨這個政黨，從來沒有針對過顏個人，顏也是一個正人君子。

陳說，他跟黃捷都是有在做事的民代，民眾應該要把少數的聲音留在議會裡。

立委王定宇因跟遭罷免的桃園市議員王浩宇名字差一字，被少數網友誤會留言，王定宇說，王浩宇跟他名字差一個字，跑來一些網友來朝聖，但某些人過去對謝震武跟謝祖武都分不清楚了，王浩宇、王定宇分不清楚，也還算正常，就一笑置之。