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阿扁母喪主持節目不請假 回憶扁媽淚灑播音室
扁媽陳李慎15日病逝，扁家今中午在台南柳營祿園為扁媽舉行告別式，前總統陳水扁今早按照既有行程主持電台節目，過程中來賓談及與扁媽認識點滴，阿扁一度眼眶泛紅，最後淚灑播音室，下節目搭車急奔靈堂送母親最後一程。
國內知名清潔大廠台南安定古寶無患子董事長王高榮，今天上午與另一半前往台南凱旋電台接受陳水扁專訪，分享當初投入無患子研發辛苦點滴；過程中阿扁專注聆聽王高榮創業過程甘苦談，完全未碰觸政治話題。
「總統（指陳水扁）對扁媽很孝順。」王高榮會後轉述說，節目訪談時，他曾提及19年前投入鑽研無患子時，扁媽也曾來參觀，還拍照留念，此時陳水扁突然眼眶泛紅，最後忍不住流淚，隨後整理起情緒繼續訪談，王說，陳水扁展現真性情，令人動容。
王高榮指出，節目進行時，陳水扁相當客氣，向他說這是主持電台節目第三集，一切仍在學習中。
王高榮也透露，為對無患子產業有進一步認識，上周五陳水扁還先來廠區參觀，隨後驚傳扁媽過世，原以為今天節目應該會延後，電台人員也說可錄影處理，陳水扁認為「公歸公，私歸私」，不想讓電台作業困擾，婉謝電台請假建議，堅持照原來時段上節目。
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