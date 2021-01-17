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你罷民主？我罷對立？羅智強嗆小英：金魚腦太神了！
桃園市議員王浩宇罷免案通過，民進黨作譴責國民黨動員，表示這非台灣之福。國民黨台北市議員羅智強今天在臉書批民進黨雙標，並對比出民進黨通過罷韓聲明呼籲踴躍投票，卻譴責國民黨。羅智強說，「蔡英文需這麼用力打臉自己？」「蔡大姐，妳的金魚腦也太神了！」「民進黨是把『失憶技能』點好點滿嗎？」
羅智強今天在臉書嗆民進黨，表示真的超超超級瞧不起這個雙標爛黨，「你搞罷免叫民主，我拚罷免叫對立！」
羅智強也對比民進黨中央6月3日通過罷韓聲明呼籲踴躍投票，不過昨天民進黨卻譴責國民黨，表示國民黨動員罷免非台灣之福。
羅智強說，「蔡大姐，妳的金魚腦也太神了吧！才半年前耶！」「半年前好棒棒的民進黨，才通過罷韓聲明呼籲踴躍投票，哇咧，貴黨是把『失憶技能』點好點滿嗎？」
羅智強也在文末標註「蔡英文需要這麼用力的打臉自己嗎？」
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