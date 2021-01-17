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扁母骨灰放麻豆第一公墓 陳致中：阿公阿嬤歡喜團圓
前總統陳水扁母親15日過世，享壽94歲，家屬低調處理後事，扁子、高雄市議員陳致中說，阿嬤的骨灰將安置麻豆第一公墓，會將阿公的骨灰罈移置在一起，讓阿公阿嬤老夫老妻在天上歡喜團圓。
陳致中說，後事遵從阿嬤遺願，不辦公祭，治喪事宜從簡，今天中午12點30分，在故鄉台南柳營祿園辦家祭，儀式簡單隆重，隨後火化進塔。
阿扁今天照常主持廣播節目，訪問古寶生技董事長董事長王高榮夫婦，阿扁說，喪母心情悲傷，但他堅持不能以私害公，照常live主持廣播節目。阿扁也說，9個月前母親跌倒後住進麻豆新樓醫院後，身體狀況走下坡，母親離開的那一刻很安詳，就像睡著般離開，已經沒有痛苦。
阿扁今天在廣播節目最後，也以他寫詞、王明哲作曲的歌曲「阿姆的目屎」送給母親，表達對母親的愛。
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