罷王後再罷萊委？國民黨：中央拚公投 地方拚罷免

罷免王浩宇成功，藍營士氣大增，國民黨昨聲明，面對其他地區的罷免案將研議未來的參與方式，適時協助公民團體讓人民表達意見。對於未來是否可能會有罷萊委遍地開花的情況，國民黨中央表示，罷免案會視情況協助發起的公民團體，國民黨目前未主動發動罷免案；革實院院長羅智強也說，中央拚公投、地方拚罷免是現階段最好的配搭方式。

國民黨文傳會主委王育敏表示，國民黨目前主戰場是拼雙公投第二階段連署過關，在8月28可以通過這兩項公投案。罷免案會視情況協助發起的公民團體，國民黨目前未主動發動罷免案。

「中央拚公投，地方拚罷免」，羅智強強調，這是現階段最好的配搭方式。因為公投具有全國性，所以由國民黨中央來推動連署相關事宜，而地方罷免民代因選區屬性、個人人格特質以及行事風格各不相同，中央也不必進到地方民代罷免的工作。

羅智強說，例如這次罷王，主席江啟臣曾指示他可多用自媒體去協助宣傳，黨中央也是很關心罷王活動，「但是站在一個比較輔助性的角色」。未來「割萊委行動」也是會以類似方式萊處理，由各地方民間團體或地方民代各自來針對對他們認為不適任、特別是護航萊豬太過頭的民代主導相關罷免行動，黨中央則視情況給予相應的協助。