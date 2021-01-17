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罷免網路聲量王浩宇僅第二 黃捷才是焦點

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
聲量看政治粉專分析，從去年6月7日至今年1月16日，罷韓國瑜投票至罷王浩宇投票共224天的罷免新聞聲量。圖／引用自聲量看政治粉專
聲量看政治粉專分析，從去年6月7日至今年1月16日，罷韓國瑜投票至罷王浩宇投票共224天的罷免新聞聲量。圖／引用自聲量看政治粉專

桃園市議員王浩宇罷免案通過，臉書粉絲專頁聲量看政治今天分析，罷韓國瑜後224天的新聞聲量分析，其實高雄市議員黃捷，才是罷免關注焦點。

聲量看政治粉專表示，分析從去年6月7日至今年1月16日，罷韓國瑜投票至罷王浩宇投票共224天的罷免新聞聲量。發現，罷韓後，數位被藍營與韓粉高喊罷免的政治人物中，以高雄市議員黃捷的聲量最高，占全部被喊罷免政治人物的34.59%；其次才是王浩宇，占23.42%。至於罷免案未能成立的陳致中，僅占罷免新聞聲量的18.03%。

若從2020年6月6日罷韓投票隔天開始觀察罷免新聞的發展，可以發現，黃捷其實才是罷免新聞最被討論的焦點。而在昨日被罷免的王浩宇，僅是罷免新聞被討論的第二名而已。

聲量看政治也分析原因，主要是因黃捷爲韓國瑜擔任高雄市長期間，最被關注的高雄在地議員；另外，從性別政治角度來看，無論是正面或負面，女性政治人物從來被關注度都比男性政治人物高；罷韓後，黃捷隨即成為韓粉頭號戰犯之一。

聲量看政治也表示，罷免是否能夠成功，不能只看聲量，反而要觀察幾點指標，包括在地選民結構與政治生態，黃捷所在地鳳山與王浩宇所在地中壢不同；另外，與王浩宇相比，黃捷的政治人脈（人際關係）比王好，仇恨值也比王浩宇低。

聲量看政治說，桃園為藍營票倉重鎮，藍營傾全力都要樹立未來選舉的指標；鳳山的藍營選民結構早已鬆動；至於第四點，在罷免王浩宇之後，黃捷罷免案最接近公投與2022地方選舉，是否罷捷成功，更可能影響公投的政治動員，以及2022地方選舉是否可能產生蝴蝶效應。因此，黃捷的罷免與反罷免動員角力，可能會更強於王浩宇。

聲量看政治分析，黃捷的聲量會隨著罷王之後，討論度更高，進而造成黃捷的個人政治聲量持續攀高。對於一位地方議員來說，這是非常不成比例的政治關注，相對來說，壓力也非常之大。但，如果過了這個坎，黃捷前途將會更為開闊。

王浩宇 罷免

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