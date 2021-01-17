NCC前瞻編155億補助5G電信業者 藍委：誓死反對

NCC透過前瞻計畫第3期預算編列155億元，補助五大電信業者建制5G基地台，立法院上周展開朝野協商時，遭在野黨抨擊是公然圖利電信商。國民黨立委賴士葆表示，絕對支持5G的國家建設，可是他誓死反對藉此名義要退傭給電信商155億元。

立法院周二將表決前瞻計畫第三期預算2300億元，賴士葆指出，上周五協商時，朝野立委與NCC主委爭論這筆錢應否「退傭」給電信商時，立法院長游錫堃突然爆料「如果是一般的標案，這樣子的發包，我會有意見⋯ 包括AIT都來找過我⋯其實也跟AIT的意見有關。 ⋯」

賴士葆指出，游錫堃這番言論暗示美國要台灣加速5G建設，來對抗中共的5G領先態勢，雖然游後來道歉說講太快了，並澄清AIT沒有關說，但他仍有幾項疑點。

首先，賴士葆表示，NCC主委陳耀祥說為了讓5G基地台建置加速、加量（由原規畫1.6萬座增加到3.9萬座左右），就要補助五大電信商155億元，相較他們為了標到頻譜繳給政府的1400億元左右的標金，這樣子史無前例大喇喇直接送巨款給電信商，不是「退傭」，什麼才是「退傭」？

其次，賴士葆質疑，AIT真的如游錫堃所暗示：為了加速台灣的5G發展，應該要「退傭」給這五大電信商155億元嗎？如果是，美國豈不是干預台灣的內政，「AIT不就成為我們的總督府？我們的總統不就成為美國名副其實的兒皇帝？」

賴士報說，如果不是，游錫堃是否該堅持在協商中所說的「這樣子的發包，我會有意見」而將這筆預算全數刪除，畢竟這全部是舉債而來，難道可以這樣揮霍子孫的錢嗎?

賴士葆認為，這些電信商出了這麼高價標金，代表有利可圖，在商言商，本來就會加速、加量來建置基地台，以便盡快回收成本，更何況電信商年年獲利頗豐，全部加起來超過數百億，政府這種行為除了讓百姓感覺有「圖利大廠商」的想像空間，不知還有什麼可能見不得光的官商勾節之嫌？