扁媽過世阿扁堅持「不以私害公」照主持 哽咽憶母

前總統陳水扁的母親15日病逝台南麻豆新樓醫院，享壽94歲，阿扁今天照常主持廣播節目，訪問古寶生技董事長董事長王高榮夫婦，阿扁說，喪母心情悲傷，但他堅持不能以私害公，照常Live主持廣播節目。阿扁也透露，下節目後要趕到柳營殯儀館參加家祭，扁媽今天將火化、進塔。

遭逢母喪之慟，阿扁今天照常主持廣播節目，粉絲紛紛留言打氣。節目過程中，阿扁語氣、心情算平靜，節目結束前最後5分鐘左右，阿扁悲從中來，他說，總是早就有心理準備，「這條路遲早要走」，9個月前母親跌倒後，住進麻豆新樓醫院後，扁母身體狀況就不好，感謝醫療團隊、女婿趙建銘等人對扁媽的照顧。

阿扁也說，扁母很安詳，就像睡著般離開，如今已經沒有痛苦了，母親一生過得簡單質樸，考量疫情、母親生前交代等，家屬決定喪事一切從簡，各界打氣送暖，家屬點滴在心。