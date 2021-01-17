罷免3Q陳柏惟？ 顏寛恒：我說什麼都不對 尊重民意

民進黨桃園市議員王浩宇被罷免，前立委顏寛恒今天被媒體問到「會不會發動罷免3Q陳柏惟」顏表示，他是我的選舉對手「我怎麼說都不對」，罷免是由人民發起的丶同意的「我尊重民意」。

高雄市前巿長韓國瑜遭罷免後，全國各地發起民代罷免潮，王浩宇、陳柏惟、黃捷最受矚目。

王浩宇昨遭到8.4萬票罷免，網友再度熱炒陳柏惟2019年的臉書祭品文「我跟你們講啦，韓粉真的沒有很多喇，他們連我們三個小議員都罷免不掉喇，2020三個都罷免成功，我請全台吃雞排」。

顏寛恒今早參加台中反萊豬連署活動，被問到是否會發起罷免陳柏惟？顏寛恒説，罷免是人民所發起的，當選或罷免都是人民意志力的展現。

他表示，有人建議要罷免台中萊豬立委「我尊重民意」這是人民意志的展現「他是我的選舉對手，我說什麼都不對」。

據了解，去年開始，地方鄉親甚至不少網友都建議顏寛恒應該發起罷免陳柏惟，但顏家不動如山，顏寛恒也一再表示接受人民的決定，輸了就是輸了，努力跑基層。

針對民進黨指出罷免王浩宇，國民黨製造社會分裂，顏寛恒說：「民進黨只准自己動用國家機器，罷免國民黨的政治人物」「只要他們自己的人被罷免就說國民黨在製造裂痕」他表示，完全無法。