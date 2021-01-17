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拚2022縣市長第一砲 國民黨南投縣長人選可望6月提名

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立委馬文君。記者周志豪／攝影
立委馬文君。記者周志豪／攝影

備戰2022縣市長選舉，國民黨南投縣長提名可望在6月底前底定，成國民黨第一個完成提名縣市。縣黨部主委何勝豐表示，與黨中央已有共識，提名愈快愈好；若有意角逐者同意，4月份就會啟動協調式民調提名程序。

有意爭取提名的神力女超人、立委許淑華表示，去年10月中中央黨部與地方黨部已就提名方式與時程初步協調，尊重黨部最後規劃；在民進黨提名行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧參選態勢逐漸底定下，國民黨提名也應盡早。

馬文君也說，她與許淑華、中央與地方黨部的共識，就是希望下屆南投縣長提名時程能愈早愈好，但年中再確定人選，時間上會比較合宜，可以讓大家都還有點時間準備，最後提名時程還要大家再坐下來討論確定。

許淑華、馬文君均表示，兩人已有共識，下屆南投縣長選舉「敵人在民進黨」，所以提名過程會充分展現君子風度，維持黨內和諧，提名結果出爐就參考2014年南投縣長提名經驗，民調落敗者會全力支持勝出者爭取勝選。

何勝豐說，4月時會邀集南投縣13鄉鎮市地方要角、民代座談，討論下屆南投縣長提名事宜，之後就會展開不公開的民調，評比有意參選者實力。

至於納入民調者除許淑華、馬文君外，是否要納入也表態爭取提名的南投市長宋懷琳？何勝豐表示，有意參選者只要具備二成以上支持度，原則上都會納入，總不能隨便阿貓阿狗都可參加協調式民調，這樣提名作業會疲於應付。

對於下屆南投縣長選戰，許淑華分析，民進黨挾中央執政優勢，全力挹注資源為蔡培慧選情作嫁、在地方拔樁，將是影響選情最大關鍵。馬文君提醒，民進黨不管誰要選都要有大胸襟，對南投縣的建設不能有政治上的差別待遇。

立委許淑華。記者周志豪／攝影
立委許淑華。記者周志豪／攝影

許淑華 民調 馬文君

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