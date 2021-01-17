罷王成功助主席連任？藍黨務人士：有助提升江啟臣威望

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
桃園市議員王浩宇罷免案意外過關，最後時刻呼籲支持者與中壢人踴躍投票支持罷王的國民黨主席江啟臣也被認為有戰功，對爭取連任黨主席一役加分。近江人士分析，這次戰役最大意義在於江「選擇對的戰場重點突破」的戰略風格獲肯定。記者周志豪／攝影
桃園市議員王浩宇罷免案意外過關，最後時刻呼籲支持者與中壢人踴躍投票支持罷王的國民黨主席江啟臣也被認為有戰功，對爭取連任黨主席一役加分。近江人士分析，這次戰役最大意義在於江「選擇對的戰場重點突破」的戰略風格獲肯定。記者周志豪／攝影

桃園市議員王浩宇罷免案意外過關，最後時刻呼籲支持者與中壢人踴躍投票支持罷王的國民黨主席江啟臣也被認為有戰功，對爭取連任黨主席一役加分。近江人士分析，這次戰役最大意義在於江「選擇對的戰場重點突破」的戰略風格獲肯定。

黨務人士表示，若罷王失敗可以有很多理由，但罷王成功，對最後幾乎傾全黨之力相挺的國民黨而言，當然算是「國民黨的勝仗、江啟臣的勝仗」，對江提升領導威望與7月連任黨主席之戰當然加分。

黨務人士說，特別是對國民黨與江啟臣而言，這次罷王是反萊豬議題走出立院直接訴求民意的第一戰，最後在艱苦中獲勝，讓黨與江走出去年從總統大選、罷韓與高雄市長補選三連敗陰影，是扭轉黨與江士氣的重大轉折時刻。

不過黨務人士也坦言，距離黨主席選舉還有半年，這段時間還有很多變數與接觸戰會發生，罷王成功對江啟臣的加分勝果能否延續，有賴江黨務團隊持續攻堅。

近江人士則透露，因為罷免過關的高門檻，即便王浩宇人人喊打，但國民黨內對於是否傾全黨之力支持罷王案，一直有著態度兩極的意見，最後在徵詢地方民代與公民團體分析後，才決定挹注政黨資源相挺。

近江人士說，罷王案投票前夕，國民黨不僅喊出罷王是上街頭反萊豬第一戰，內部也設定這是場對民進黨政府的不信任投票；只不過原設定只要能拿下6.5萬票罷王「惜敗」就算過關，最後一舉闖關，形同拍板相挺的江啟臣打勝重大戰役。

該近江人士說，罷王案過關，讓江啟臣選擇對的戰場重點突破的領導風格，以及為與公民團體合作選擇「出錢、出力、不出名」的克制、彈性做法都獲得確認與肯定，對江未來的領導與影響力擴增都有幫助。

不過也有黨內人士認為，罷王成功對藍營當然加分，但江啟臣對罷王案若即若離的態度，很難讓人直觀認為對罷王有重大貢獻，對半年之後的黨主席選舉加分如何，仍有待觀察。

江啟臣 國民黨

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