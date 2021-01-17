蔡政府推動我國入聯？國民黨打臉「把外交工作大內宣化」

蔡英文總統於14日與美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）視訊對話。國民黨國際部主任李大中表示，總統府在事後的新聞稿中提及「未來會持續推動加入聯合國及其所屬的會議和活動」，引起外界高度關注；對此他也提出3點質疑，強調蔡政府的聯合國政策目標基本上是「馬規蔡隨」，也不曾透過友邦提案入聯，新聞稿內容不過是「把外交工作大內宣化」。

第一，總統府的中文新聞稿看似「義正詞嚴」，但事實會說話，仔細檢視過往5年多的歷史，蔡政府有「持續推動加入聯合國」嗎？答案是否定的，因為自蔡英文2016年5月上台至今，也就是從第71屆聯大到第75屆聯大期間，民進黨政府不曾透過友邦在聯大提案，而是每年委請友邦在聯大總辯論上替我發聲，並洽請友邦個別或聯名致函聯合國秘書長，所以何來「持續推動加入聯合國」之有？

第二，其實至目前為止，蔡英文政府的聯合國政策目標，基本上是「馬規蔡隨」，著重於謀求在聯合國專門機構與相關機制中的有意義參與，包括世衛組織（WHO)、國際民航組織（ICAO)在內，但蔡政府所繳交的成績單明顯乏善可陳。

第三，如果總統府新聞稿中的「推動加入聯合國」是指「現在進行式」與「未來式」，那民進黨政府就更應該對國人說清楚、講明白，我國的聯合國參與策略是否即將出現根本性的變化？我方在聯合國相關的外交目標上，是否會轉變為具有衝撞色彩與改變現狀意涵的「入聯」？果真如此，總統府這份新聞稿的用字遣詞與其中所透露的訊息，便不可小覷，因為不僅可能牽動兩岸關係，更恐將影響即將上任的美國拜登政府對於蔡英文外交路線的評估，不可不慎。

李大中認為，蔡政府應三思而後行，總統府此次的新聞稿僅是一葉之秋，我政府官員不僅需要徹底揚棄「把外交工作大內宣化」的心態與積習，更應捫心自問，這幾年所刻意標榜「踏實外交」中的「踏實」兩字，是否真正「踏實」過？是否也能如實反映在我方的聯合國參與目標上？