罷王成功助陣割萊委？國民黨：決戰點在8月反萊豬公投

桃園市議員王浩宇「意外」遭罷免，讓原本只是預估「惜敗」收場的藍軍士氣大振。不過國民黨內認為，王遭罷免與個人爭議形象有關，雖能提升割萊委信心，但不代表罷免綠營民代案也能順利，反而是對催出反萊豬公投連署有較大幫助。

國民黨革實院院長羅智強表示，罷免王浩宇成功是打贏反萊豬從憤怒走向行動的第一戰，特別是罷免是一個高門檻工程，特別是罷免地方民代又最難，罷免王浩宇成功創造後續推動罷免案成功的想像空間，能間接鼓勵更多人投入割萊委。

不過羅智強也認為，王浩宇是個多發性爭議民代，個人言行有太多可以罷免的理由，又以光怪陸離言論挺美國萊豬進口，是所有遭罷免的挺萊豬民代中「最容易的一個」，中壢選民屬性又偏藍，罷王成功不能與其他割萊委難易度畫等號。

對下個月將投票的高雄市議員黃捷罷免案，國民黨黨務人士分析，畢竟罷捷只是去年罷免高雄市前市長韓國瑜的餘波，政黨要全面號召民眾支持正當性較弱，確實比較不容易動員。

羅智強分析，王浩宇是挺萊豬第一名市議員，罷王成功最能創造的能量，應會挹注在反萊豬公投連署與投票。國民黨文傳會副主委鄭照新也說，整體反萊豬大戰最後決戰點仍是八月反萊豬公投，罷王成功只是「祭旗」、第一個催化劑。

鄭照新表示，這次罷免王浩宇成功，結果不只是一個議員去留，而是民眾對民進黨不信任投票能量爆發；執政的民進黨與及其民代言行若再繼續我行我素，不在乎人民才是主人的民主原則，這筆總帳必定會在八月反萊豬公投再度爆發。

外傳國民黨要以罷免王浩宇成功做為決戰2022地方九合一選舉起手式，鄭照新說，國民黨在罷王案中學到謙卑，謹守民意託付，不會重蹈民進黨的覆轍，2022選戰穩紮穩打，謹記人民才是主人。