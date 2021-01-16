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王浩宇已被罷免成功 鳳山清捷隊加足馬力罷捷

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
國民黨高市黨部發動反萊豬公投連署，一周來已回收一萬多份。記者王昭月／攝影
國民黨高市黨部發動反萊豬公投連署，一周來已回收一萬多份。記者王昭月／攝影

桃園市議員王浩宇今被罷免，高雄市議員黃捷罷免案預訂2月6日登場，罷捷團體與國民黨高市黨部今午「匯流」，在鳳山區舉辦「反萊豬、拚公投、鳳山向前行」座談，揚言23日還要號召民眾遊行、2月5日舉辦罷捷之夜，加足馬力「清捷過好年」。黃捷則表示尊重民主結果，她會盡力做好該做的事，向市民說明對市政的努力。

國民黨高市黨部今辦「反萊豬」座談，場外辦連署活動，並如火如荼推動「罷捷」行動。

針對萊豬問題，高市黨部副主委曹桓榮說，蔡政府一意孤行要讓民眾吃萊豬，「吃人夠夠」，高雄市長陳其邁對議會通過瘦肉精零檢出自治條例，竟只會說尊重中央。高市黨部進行反萊豬公投連署，一周來已收到一萬多件連署書，他們也希望市民2月6日站出來投票，讓採取「雙標」的議員黃捷下台，實現民主的價值。

罷捷發言人徐尚賢說，黃捷在議會表決瘦肉精零檢出議題時竟然落跑了，多麽荒謬、不可原諒，鳳山人必須站出來，讓不捍衛國人健康的不適任議員下台。

黃捷今午在鳳山青年路一間咖啡店發放春聯，提早向民眾賀春節。罷捷團體一直批她為「雙標議員」，她認為遭抹黑。黃說，她不認同國民黨版的自治條例，不代表在萊豬議題不做把關，她在議會始終堅持嚴格把關，任何公開發言都是同一立場，至今也沒違背原則。

黃表示，當初國民黨在議會要通過的是違反中央法規的自治條例，她不願隨之起舞，而認為應該用科學的基礎做討論，她自己學公共衛生，更清楚了解食安問題應該就事論事。「他們說我兩套標準，是有點搞不清楚狀況」。

罷捷團體今與國民黨高雄市黨部反萊豬座談匯流，揚言罷免「雙標」議員黃捷。記者王昭月／攝影
罷捷團體今與國民黨高雄市黨部反萊豬座談匯流，揚言罷免「雙標」議員黃捷。記者王昭月／攝影
國民黨高市黨部今午舉辦「反萊豬」座談，重申瘦肉精零檢出。記者王昭月／／攝影　
國民黨高市黨部今午舉辦「反萊豬」座談，重申瘦肉精零檢出。記者王昭月／／攝影　
高雄市議員黃捷（中）中午在鳳山青年路發送春聯，坦然面對罷捷壓力。圖／黃捷辦公室提供
高雄市議員黃捷（中）中午在鳳山青年路發送春聯，坦然面對罷捷壓力。圖／黃捷辦公室提供
國民黨高雄市黨部發動反萊豬公投連署。記者王昭月／攝影
國民黨高雄市黨部發動反萊豬公投連署。記者王昭月／攝影

萊豬 黃捷 王浩宇 罷免

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