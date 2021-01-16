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司法界不當飲宴案 司法院18日公布調查結果

中央社 / 台北16日電

石木欽案爆出多名司法官涉不當飲宴，司法院訂於18日回覆監察院行政調查結果外，將召開記者會由秘書長林輝煌說明。法務部於18日期限前，將調查報告送行政院審查函轉監察院。

鏡週刊今天報導司法院最後認定8名司法官情節重大，扣除部分人員逾懲戒時效，只剩3人移送監察院。

對於鏡週刊報導內容，司法院官員今天傍晚表示，調查報告內容尚未確定，目前無法評論；林輝煌則表示，將在18日統一於記者會說明，今天無可奉告。

全案緣於，監察院去年9月間公布石木欽及多名司法檢調高層人員涉不當飲宴，要求行政院及司法院2個月內就涉案司法人員提出調查報告；司法院以卷證繁雜，尚未完成報告，向監察院發文請求展延；法務部也函報行政院，函轉監察院請求展延；司法院及法務部近日將完成調查報告。

司法院 監察院 行政院

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