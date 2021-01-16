江啟臣、馬英九竹市宣傳2公投案連署 呼籲民眾站出來
前總統馬英九和國民黨主席江啟臣今天到新竹市竹蓮寺，宣傳反萊豬公投案二階連署以及公投綁大選，2人批評蔡政府不顧民意，強行通過來豬，呼籲民眾站出來簽連署書，明年8月用公投拒絕萊豬、顧食安。
馬英九說，去年8月28日蔡總統宣布今年開放美國萊豬進口，讓人覺得意外，因為事前一點風聲都沒有，從那時起到現在一連串的謊話，讓人感覺政府真的不能相信，再加上最近為了台豬的標章搞得一團亂，但這些事情很早就可以開始設計，可是弄出來還是一塌糊塗。
他說，早在5年前總統大選時，蔡總統就有對此議題做過明確表示，如果當選總統，維護國人的健康不會退讓，豬農的權益不會被犧牲，在未來的國際談判上，會跟產業、人民溝通，會跟在野黨、國會溝通，結果她去年宣布前沒有跟任何人溝通，這黑箱作業一人獨裁、違反民意。
馬英九指出，大家都知道蔡總統過去一向反對萊豬萊牛，2012年他當總統時，民進黨要求政府堅持牛豬分離，但現在又改變，8月28日宣布開放不但豬牛都有，而且還包括內臟，能想像到最壞的狀況她都做了，而蔡總統還說因前幾任總統都向美國承諾要開放美豬，因此沒有別的選擇，但接觸過此議題的總統除了他就是陳水扁總統，但2人都沒有答應，那蔡總統這句話又是謊話。
「大家都知道我現在有個外號叫馬維拉」馬英九說，蔡總統要做就要承擔下來，告訴大家是哪一個總統做了承諾，並拿出證據，不要老是推給他，讓他一天到晚要承擔莫須有的責任，若拿不出證據就應該要向全國人民道歉。
江啟臣說，民進黨一貫的套路就是雙標、二分法，民進黨說反萊豬就是反美，但多數民眾是反萊豬歡迎美豬，政府不顧人民健康，也不讓地方顧，只好靠人民自己顧。
國民黨去年9月發動反來豬公投第一階段連署，1月9日開始進行第二階段連署，目前有兩個公投案，一個是反萊豬一個是公投綁大選，這兩個公投案都已經各有超過13萬人連署，目標是各50萬份，法律門檻是30萬份，以過去一周各地連署狀況，他們非常有信心，但前提是需要大家共同推動，既然民眾抗議、反對無效，「那就用公投跟政府算總帳，讓他們好看」。
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