轉型正義研討會受難者意見紛陳 促轉會承諾繼續溝通

台灣教授協會與政治受難者團體共同舉辦「轉型正義：檢視、回顧與前瞻研討會」，邀請學者針對轉型正義工程包括平復司法不法、清除威權象徵、對加害人的刑事追訴、及受害者的財產返還等議題提出研究報告。

促轉會主委楊翠於會中向受難者說明成立以來的業務推展，強調雖然在跨部會包括國安局、衛福部等機關的溝通協調上出現困境，但仍然具有其歷史上的意義，未來也會針對各項工作與受難者及家屬進行溝通；受難者則針對本月13日預告的權利回復條例草案，關於賠償及財產返還等規定提出不同意見，受難者團體工作小組顧問律師林宜君指出，促轉會所提草案空泛地以財產有「不宜」返還情況作為國家拒絕回復受難者財產的理由，非常不當，對於財產價值的計算基礎也毫無論述地直接進行折價，除了違反促轉條例授權，也違反損害賠償的原則；主責的促轉委員陳雨凡回應表示，將陸續召開說明會聽取受難者及家屬意見。

政治受難者黃華發言表示，現在的促轉會提案版本讓遭判死刑的受難者後代可以領取上限1000萬元的賠償，受判自由刑的上限則是950萬元，與現行刑事補償法規定以日計算3000元到5000元的計算方式有很大的落差，對受難者而言，是人格上的差別待遇，難道政治犯人格價值低於一般刑事犯罪嗎？

台教會會長許文堂表示，台灣的轉型正義應該以還原歷史真相開始做起，才能對後續的司法平反、補救、賠償，法律的修復及社會和解有踏實的基礎；他並認為，對受難者的賠償應該從加害者取得財源，避免讓社會對受難者產生誤解。

關於戒嚴時期軍事審判制度問題，輔大法律系助理教授林政佑研究認為，應該重新檢視威權統治時期的審判情況，有沒有無視規範、甚至相關規範有不法或不當的情況，在部分國家，戒嚴的發佈有其地區性及程度區別，不像台灣是全國性最嚴格的人權限制。台北市律師公會理事長、前促轉會委員尤伯祥認為，戒嚴法不能超越、違背憲法，軍事審判、軍事法院也不該由軍事機關來主責，緊急法律是例外狀況，不能違背法律的基本原則。

有關清除威權象徵，特別是蔣中正銅像的問題，中正大學博士生宓芳儀指出，促轉條例沒有授與促轉會處理的拘束和強制力，政府應該至少將這件事列入執政清單，促轉會才能風行草偃去處理威權象徵。文化大學法律系教授劉臺強表示，銅像的存在如果會造成民眾回想起戒嚴時期的痛苦，就應該移除。

提到加害者的追訴及政府機關的人事清查，政大法律系副教授林佳和提出其他國家執行經驗報告，他指出，這個議題是目前台灣轉型正義過程中著墨最少的部分，就法律上而言，加害人定義及限制？在其他國家，例如波蘭就規定，當過線民者不能參選民意代表等等，法律上處理的範圍非常重要。就加害人的刑事追訴，同樣適用刑事訴訟的重要原則，無罪推定等原則也有適用，而且因為時間久遠，其他國家實施經驗趨勢是限縮追訴範圍，也就是針對加害人最顯著的犯行予以追究。在轉型正義下，對於重大犯行的溯及既往並無違法，而且追訴的目的並不以處罰為唯一目的。人事清查的部分，可能包含或不進行刑事追訴，各國處理對象包括昔日曾經有人權侵害紀錄的公務員，以德國為例，處理主要對象為國安局、法官及檢察官；歐盟理事會並建議只處理公部門的人事清查，而且，禁止擔任公職的時間不應超過五年。

至於台灣，距離威權統治已經超過30年，228事件已經超過70年，處理人事清查、刑事追訴有其困難，關於誰是加害人，應該有歷史學界的研究分析為依據，而且，可能只能追究對人權侵害最大者的責任。在促轉會任期結束後，誰來處理這些任務也是一個重要的問題。

關於不法剝奪及沒收財產的返還問題，台大法律系教授許恆達報告指出，實踐轉型正義仍需符合法治國規定，因此相關立法仍有必要。他認為被沒收的財產假如是不動產，雖然應該以返還為原則，但歷經時間經過，可能因為社會經濟發展而變成極高價值，這時應該考量社會公平問題，以比例折算方式減輕國庫負擔，以避免引起社會另外一種對立。