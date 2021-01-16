影／台中會讀者 柯文哲自曝：醫生從政吃虧每天都挨打

台北市長、民眾黨主席柯文哲今天南下台中，為新書「生死之間 2：葉克膜的故事」會讀者。柯文哲說，他常開玩笑說，當醫生很不適合從政，因為醫師不會想害人，在政壇上很吃虧，每天都挨打。他還自曝MG149鬧上媒體，妻子陳佩琪才發現，很不高興，跟女兒說「你看，爸爸都不愛你們，錢都沒有拿回來，都拿去給醫院給學生用」。

柯文哲新書「生死之間 2：葉克膜的故事」今天下午1時在台中誠品中友店舉辦讀者見面會，先由民眾黨立委蔡壁如導讀新書，柯文哲說出對新書的看法。

柯文哲說，行醫卅年，他常開玩笑說，當醫生很不適合從政，因為醫師不會想害人，在政壇上很吃虧，每天都挨打。像蔡壁如剛提的MG149案，是他任台大加護病房外科主任期間，擔任MG149專戶的計劃主持人，2014年選台北市長時爆發爭議，他惹了很大麻煩。

柯文哲指出，因為他當時在台大當醫師，葉克脫要出廠時，他赴美到工廠檢測、提供專業意見，赴美都有一、兩百萬元，但錢從來不沒有拿回家，全捐到MG149專戶，直到MG149鬧上媒體，妻子陳佩琪才發現，他幾百、幾千萬元沒拿回家，都捐給學生用，很不高興。

台北市長柯文哲前年8月初創立台灣民眾黨後，即推出書籍「生死之間」，談及在台大醫院任職時的故事與啟發，還有從政後的處事態度。時隔一年多，再度推出新書「生死之間2：葉克膜的故事」，再談行醫時與葉克膜有關的生死經歷。