陳學聖投完票臉書宣傳「罷王」 緊急修改文章

今天是桃園市議員王浩宇罷免投票日，國民黨前立委陳學聖今天下午完成投票，但被網友發現他投完票後在臉書發文表態，自己投下罷王一票，並鼓勵大家都出來投票，此舉有違反選罷法嫌疑，最高可罰500萬元。陳學聖稍早已經修改文章，記者致電求證，陳說有人善意提醒，他已經修改，若中選會要查，他也沒關係，就依法處理。

依公職選罷法第56條規定，政黨及任何人，不得於投票日從事競選、助選或罷免活動；若違反該條規定，依同法第110條規定，可以處50萬元以上500萬元以下罰鍰；桃園市選委會指出，中選會已接獲民眾檢舉，之後應會立案，交由桃市選委會查察。

陳學聖今天下午2點多，在個人臉書貼文提到罷王口號，並呼籲民眾要出來投票罷王，發文後沒多久已經修改文章，改為「下午投下一票！請踴躍出來投票！」但從臉書編輯紀錄來看，仍可看到原始發文。