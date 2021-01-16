挺吳怡農? 蔡英文：我有個夢 地方主委40歲以下過半

身兼民進黨主席的蔡英文總統今表示，她有一個夢想，要是有天地方黨部主委半數都是30、40歲的人，她會認為是成功的，也代表黨要改變了，「地方黨部充滿很多民進黨的傳統性，希望年輕人衝破這個傳統性，搶占地方黨部。」

民進黨台北市黨部主委選舉日前登記，僅有新境界智庫副執行長、40歲的吳怡農同額競選。蔡總統今出席「民進黨青年部『國務青行動計畫』成果發表及授證」。在滿場年輕人的情況下，提出夢想40歲以下年輕人搶占過半數的地方黨部主委。

蔡英文說，2008年擔任民進黨主席，那年民進黨是最不被看好的年代，當時思考黨的年輕人在那裡，當時有個嚴酷考驗，就是訓練年輕黨工到不熟悉的地方講話，聚集不同人來聽，她也聽說當時有個黨工一直講之後，終於有人坐在他前面，，結果講完才知道那人只是等著收椅子的。

蔡英文表示，年輕世代的黨工確實是走了一段很辛苦的路，2020年有機會連任執政，也是從2008年不斷的累積，甚至是前一次執政的累積，而黨每個世代都面臨一個問題，就是黨如何繼續延續，維持台灣往前走的力量，最重要的就是年輕世代可以接班，讓一代一代年輕人變成黨重要來源。

蔡英文說，民進黨從在野之後重新執政，再到這次連任之後，對年輕人想法越來越具體，也對年輕人參與的模式與路徑越來越有想法，她有一個夢想，要是有天地方黨部主委半數都是30、40歲的人，她會認為是成功的，如果年輕人能拿下半數民進黨地方黨部，就表示這個黨要開始改變，因為這個黨執政、中央黨部、地方黨部都是不同樣貌。

蔡英文說，地方黨部充滿很多民進黨的傳統性，希望年輕人能衝破這個傳統性，搶占地方黨部，這也是青年部說要從地方開始很重要目標，地方黨部要有40歲以下半數以上的主委，「青年部主任有這個重要任務。」；不過蔡英文提出這個夢想後，現場一度有些安靜，蔡則自嘲說，為何現場好像笑得很尷尬，是不是覺得挑戰太困難。

蔡也勉勵參與青年部活動的年輕學子，要培養具體而微的洞察力、保持開放心胸多交同溫層異溫層朋友、綜觀全局的眼界，吸收知識。

民進黨人士表示，蔡主席用意是指年輕人多參與黨務，盼外界不要過多解讀。