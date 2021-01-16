立委費鴻泰表態 挺蔣萬安2022選台北市長

國民黨立法委員蔣萬安、費鴻泰下午參加市議員秦慧珠舉辦的「2021寒冬送暖送愛心」公益園遊會，費鴻泰上台致詞指出，他直白地講，希望2022蔣萬安在台北市當市長。對此，蔣萬安則回答，謝謝費委員一直以來，從他第一次進立法院，就對他非常照顧。

蔣萬安表示，費鴻泰從他第一次進立法院，對他非常照顧，也給很多提點，因為費在立法院在非常有經驗，也非常多年，不論在財經議題或黨團運作上，都給他很多指導，上個會期他當書記長，也常向費請益，也把過去擔任執行長、書記長的經驗告訴他，讓他在黨團內部開會、議案溝通跟政黨協商，給了很大的幫助。

媒體問蔣萬安，有人認為蔣萬安像前總統馬英九？蔣萬安說，對他來說，最重要是把自己角色扮演好，一直以來，不管在過去第一次投入選舉，或參與連任，他都堅持把份內事情做好，扮演好自己的角色，在立委的崗位，持續為民眾發聲捍衛民眾權益。