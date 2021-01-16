扁媽辭世 綠營政治人物紛紛哀悼

前總統陳水扁母親陳李慎昨天辭世，總統府、民進黨與綠營政治人物紛紛表示哀悼。總統府發言人張惇涵表示，蔡總統聞訊後深感不捨，盼陳水扁及家屬節哀保重，並將視家屬治喪事宜規畫適時致意；民進黨發言人顏若芳表示，民進黨對陳母辭世深表哀悼，黨中央將委請台南市黨部關心並配合家屬協助相關治喪事宜。

副總統賴清德臉書表示，早上聽聞扁媽不幸逝世的消息，內心感到十分不捨；扁媽是一位偉大的母親，母愛光輝無限，如今放下塵世一切，離苦得樂，祝福扁媽在西方極樂世界，逍遙無憂，也請家屬節哀保重。民進黨前主席卓榮泰臉書表示，敬悼慈祥尊敬的長者，扁媽安息，「阿扁總統節哀保重，台灣平安無事」。

民進黨立委郭國文也在臉書表示，清晨知道扁媽走了，即使窗外有陽光，心情也如低溫的天氣一般；腦海中盡是出現扁媽在西庄老家打招呼親切的身影。郭國文說，跟扁媽互動最多時，是在擔任台南縣黨部主委的時候，盡管當年陳水扁貴為總統，扁媽仍在鄉間過著純樸的生活；扁入獄後，愛子心切的她常流著淚，懇切呼籲釋放陳水扁的畫面，至今仍歷歷在目，令人無奈跟心疼，「扁媽雖然高壽離世，身為晚輩仍有不捨。祈祝扁媽離苦得樂，一路好走」。