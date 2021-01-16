阿扁老家西庄鄉親不捨扁媽 仁慈的好人又培養阿扁總統

前總統陳水扁媽媽陳李慎昨晚病逝，消息傳回台南官田區東西庄里老家，鄉親都很不捨，前西庄里長陳水榮說，扁媽做人很好，兒子當總統後，對鄉親更客氣，阿扁爸爸是長工，扁媽也是務農做工剝菱角仁，含莘如苦扶養阿扁兄弟姐妹4人，西庄出一個總統，西庄人都覺得很光榮。

陳水扁位在官田西庄老家目前僅弟弟陳文狩居住，陳文狩今天上午說，媽媽的後事低調處理。官田區長顏能通表示，市長黃偉哲與民政局長顏振標指示，全力協助阿扁總統家屬辦後事，陳文狩之前常到公所運動，最近可能天冷沒有出門，會持續前往關心。

扁媽過世的消息傳回阿扁西庄老家，前西庄里里長陳水榮說，扁媽因住不習慣都市大樓，之前都住在西庄老家，和鄰居都有互動，但去年扁媽到麻豆新樓醫院住院，就沒有再見過面，阿扁偶而回到祖厝看看但很低調，扁媽高壽安詳離去，雖然感到不捨，但人生終究要走這一條路。

陳水榮說，陳水扁當選總統後，西庄成為總統的故鄉，每年阿扁總統返鄉發紅包，長長人龍非常熱鬧，阿扁母子對鄉親都很好；在官田西庄惠安宮旁仍有「總統故鄉服務處」看板，每次選舉西庄仍是民進黨死忠支持者，也是選情的指標。

扁媽去世後，遺體移往柳營祿園殯葬園區，尚未設靈堂，有台中周姓扁迷一早就趕來想上香，感念扁媽很仁慈，一點都不像總統媽媽，很平民親切，也很照顧大家。

立委郭國文也在臉書悼念扁媽，指腦海中盡是出現扁媽在西庄老家打招呼親切的身影。跟扁媽互動最多時，是在擔任台南縣黨部主委的時候，儘管當年阿扁貴為總統，扁媽仍在鄉間過著她純樸的生活。

郭國文提到，阿扁入獄後，愛子心切的她常流著淚，懇切呼籲釋放阿扁的畫面，至今仍歷歷在目，令人無奈跟心疼。