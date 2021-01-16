罷免王浩宇投票熱絡？議長：還要觀察中午過後直到結束
桃園市中壢區王浩宇議員罷免案今天投票，中午以前各投開票所秩序良好，沒發生違規案件。霸王團體和地方人士認為，好天氣連帶促成投票熱絡。
市議會議長邱奕勝也是中壢人，上午9點前就到內厝里的投開票所完成投票，他認為如果中午過後一直到下午4點投票結束，還能有像上午一樣的投票人氣，就可說明示這次投票確實踴躍。
立法委員魯明哲上午到華勛國小投票，他表示今天是中壢人專屬的投票日，天氣好希望大家多出來投票，畢竟選舉和罷免都是公民的權利。另外，霸王總部認為，今天中午以前也有一些年輕人出來投票，也值得觀察。
這次投票選舉人數達32萬7758人，比2018年議員選舉人31萬5143人多1萬2615票，罷免票需要選舉人數的4分之1，等於需要8萬1940張同意罷免票才能過關，門檻不低。
王浩宇去年2月加入民進黨，中壢民進黨的票倉在大崙地區包括洽溪、月眉、芝笆等里，另外市區的三民裡也是綠營的票多。霸王總部觀察，這幾個里的投開票所上午也有比他們預期多的民眾前往投票，後續值得觀察。
另外這次選舉人數比2018年多出1萬2600多票，主因在於外來人口增加，像青埔地區一個里就增加了2000多人，上午投票人氣也不弱。中壢區最大的票倉在復興里，選舉人數超過8000人，里長朱承恩觀察上午投票人氣「平穩」，是否中午過後會出現較多人投票，還要觀察。
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