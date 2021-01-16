傳播學者批中天關台是政治操作 談對台兩大挑戰

中天新聞台去年12月12日正式離開52頻道，轉戰網路媒體，國家通訊傳播委員會（NCC）7：0一面倒不予換照，也引發外界熱議。傳播學者認為，中天關台事件對台灣有兩大挑戰，分別為NCC七名代表毫無懸念通過，NCC組織結構有疑慮；另一挑戰則是台北高等行政法院用跟NCC相似主張，駁回中天抗告，公權力並沒有站在人民立場，而是站在政府。

台大公事所、新聞所、理律法律事務所今舉行「新聞自由與言論管制」學術研討會。第一場「傳播學者看媒體及言論管制」，銘傳大學新聞學系系主任孔令信表示，政府用「政治操作」關台，獨立機關NCC毫無懸念通過中天不予換照、異口同聲，北高行駁回抗告的說法也與NCC如出一轍，對台灣是兩大挑戰。

孔令信也說，原本只是要換照，卻變成政治操作，過程卻避談新聞自由、言論自由。NCC主委陳耀祥更直接表態未來會讓公廣集團進駐，「劇本早就寫好了」，主委說法也讓整起操作露了餡，政治優先，專業站一邊。

香港城市大學媒體與傳播學系教授、前國家通訊傳播委員會委員劉幼琍則說，衛星頻道不是公共財，若與國際相比，台灣確實管太多。

劉幼琍說，管制少，也不代表媒體可恣意而為。國外管制是對媒體內容，怎麼保護兒童、不得歧視、不得煽動；中天關台，其一理由是屢次違規及遭民眾申訴，未能落實新聞專業。劉幼琍反問，民眾檢舉件數多是否可人為操縱？若民眾申訴成為換照不過的要件，實在太嚴。

她說，意見自由市場是要讓真理越辯越明，更何況中天曾經收視第一，花太多篇幅報導一個人確實要檢討，但NCC也提到，中天過去表現佳、也曾得過獎，為何不給它一次機會？

台灣大學新聞研究所所長谷玲玲也分析，中天換照事件有兩方看法，分別為換照是純粹規管議題，與價值無關；以及為了維護價值，所衍伸的規管議題。但各界意見卻是「兩個極端」，很多人完全不提新聞自由，也不提有限度的新聞自由。

谷玲玲說，中天被申訴比例確實較高，也曾挨罰，罰金是累進制，政府也進行行政指導。行政指導是於法無據的懲罰措施，她也反問，媒體表現是誰的責任？政府、業者、還是觀眾？

谷玲玲說，媒體表現是業者責任，但規管最大的問題在於政府用很多方法管媒體，把責任都挪給政府，媒體表現好、壞，反而變成政府的責任，媒體自發性消失。

谷玲玲說，政府管制越來越多，媒體自律變成政府要求，媒體精神反著重在「我如何不被罰」，若演變成純由政府規管「就會很慘」。她說，極端的案子才要管，而且是要重罰，現在是罰太輕、裁罰頻率太高、政府管太多。