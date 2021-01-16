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稱155億獎勵5G業者與美有關？游錫堃：我非國安單位

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院昨協商前瞻第三期預算，朝野對國家通訊傳播委員會（NCC）編155億元獎勵電信業者加速布建都有意見，院長游錫堃緩頰自爆美國在台協會（AIT）因5G發展都找過他更引發爭議。游上午致歉表示，「講得太簡化，引起誤會很抱歉」。記者周志豪／攝影
立法院昨協商前瞻第三期預算，朝野對國家通訊傳播委員會（NCC）編155億元獎勵電信業者加速布建都有意見，院長游錫堃緩頰自爆美國在台協會（AIT）因5G發展都找過他更引發爭議。游上午致歉表示，「講得太簡化，引起誤會很抱歉」。記者周志豪／攝影

立法院昨協商前瞻第三期預算，朝野對國家通訊傳播委員會（NCC）編155億元獎勵電信業者加速布建都有意見，院長游錫堃自爆美國在台協會（AIT）因5G發展都找過他，更引發爭議。游錫堃上午致歉表示，「講得太簡化，引起誤會很抱歉」。

游錫堃說，美國總統川普上台後，將中國列為戰力競爭對手，甚至認為中興、華為有國安疑慮，特別是華為的5G在全球專利最多，讓美國對中國5G發展很有疑慮，要求英、德、法、澳、加、日等國不要再使用中國5G產品。

游錫堃表示，「我不是國安單位」，但相信美國也應有跟我國溝通；在這樣國際局勢下，行政院發包後也許覺得期程太長，想壓縮時間，才會想出後來的方法，這是權宜之計，因為5G發展如果輸給別人，整個國家競爭力也都會輸給人家。

國內5G頻譜去年1月16日由5大電信公司以1380點81億元標得，讓政府財源大進帳。但國民黨立委賴士葆發現，前瞻基礎建設第三期預算中政府竟另編155億元獎勵金「退佣」給5電信廠商，要求全刪，昨天朝野協商。在朝野協商無共識下，游錫堃裁示，全案保留至下周二院會處理。

但游錫堃也表示，5G是全世界競爭「最尖端競爭」，大陸華為在5G全球競爭中取得領先後，包括AIT都找過他，立院成立數位國力促進會也跟AIT意見有關。賴士葆認為，游錫堃的說法已涉及國安問題，要求全數列入會議紀錄，NCC必須將預算書加列游錫堃所稱理由。

游錫堃上午解釋，昨天講得太急促、簡短，當初AIT拜訪他時是關心立院數位國力促進會成立進度，對引起誤會感到抱歉。

游錫堃 AIT 國安

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