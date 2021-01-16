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罷免王浩宇發起人唐平榮 現身中壢社區投票受訪這樣說

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
罷王發起人唐平榮今早10點半現身中壢美麗宮廷社區投開票所投票。記者高宇震／攝影
罷王發起人唐平榮今早10點半現身中壢美麗宮廷社區投開票所投票。記者高宇震／攝影

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案今天投票，罷王發起人唐平榮早上10點半也現身中壢美麗宮廷社區投開票所投票，他受訪時表示，今天天氣相當好，投票率可樂觀看待。

唐平榮說，昨天原本擔心今天會變天，但今天風和日麗、天氣相當好，比昨天更適合投票，早上與朋友、罷王夥伴聯繫，據了解投票率滿穩定的，早上投票狀況與一般投票差不多；剛來投票陸陸續續看到民眾來投票，星期六早上大家有自已的安排，起床比較晚，相信這個好天氣只要一直維持到下午，今天的投票率可以樂觀看待。

唐平榮說，有別於之前罷韓，直轄市長有較大的政績包袱，這次罷免民選議員，較少針對王浩宇的政績，主要針對王的錯誤價值、品格及所做的錯事，型塑這次罷免行動。他也說，這次投票能看出選民對於政治人物的言論範疇界線在哪，王浩宇已做到言行尺度的零界點，若這樣還能逃過人民的審判，那之後大家都這樣吧，以後大家都會玩到零界點。

罷王發起人唐平榮今早10點半現身中壢美麗宮廷社區投開票所投票。記者高宇震／攝影
罷王發起人唐平榮今早10點半現身中壢美麗宮廷社區投開票所投票。記者高宇震／攝影

投票率 民進黨

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