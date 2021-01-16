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罷免王浩宇投票人潮不一 桃園藍營「審慎」面對
民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免投票今天登場，233處投開票所陸續迎來選民入場投票，選委會指出，早上投票狀況平順，並未有特殊突發情形。地方觀察，部分投開票所有排隊人潮，但也有投開票所不需排隊、投票順暢，連日來傾全力動員的國民黨桃園市黨部對選情不敢樂觀，強調「審慎」面對，希望支持罷免者把握時間出來投票。
今天一早天氣不錯，還有太陽露臉，地方選務人員觀察，除了眷村地區的投票所一開始有排隊情形，其他投開票所並未見排隊人潮，幾乎都不須排隊，就能順暢進入投票所完成投票，投票率仍難預估，但確實不比去年罷免韓國瑜投票時出現的排隊盛況。
桃園市選委會統計，今天罷免王浩宇選舉人數32萬7758人，按規定須25%人口投下同意罷免票，而且要超過不同意罷免票數，須8萬1940張同意罷免票才通過。
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