罷免王浩宇投票人潮不一 桃園藍營「審慎」面對

桃園市議員王浩宇罷免案今天投票，而高雄市議員黃捷也面臨被罷危機，中選會已公告2月6日舉行罷免投票，這是繼韓國瑜之後，高雄又一件進展到第三階段的罷免投票。令人玩味的是，民進黨對桃園市黨籍議員王浩宇罷免案一路採冷處理，但對無黨籍的黃捷，卻從市黨部、同區立委及議員都站出來相挺，連市長陳其邁也表態「黃捷表現有目共睹」，跟罷捷團體直球對決意味濃厚。

2021-01-16 12:53