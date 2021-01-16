楊翠：用不當黨產賠償政治受難者 非常合理

促轉會日前擬提出「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案」，主張提高政治受難者賠償金，並明定不當沒收人民財產的返還辦法，包括政府編列預算、不當黨產挹注。促轉會主委楊翠今天表示，將收歸國有的不當黨產用在賠償受難者，非常合理。

楊翠今天出席台灣教授協會主辦的「轉型正義工程：檢視、回顧與前瞻」研討會，會前受訪時表示，根據促轉條例規定，收歸國有的不當黨產要設置特種基金，而特種基金很大的部分就是要做轉型正義的工作。

針對國民黨立委蔣萬安提案修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，明定人民在威權統治時期被不當沒收財產的返還辦法。楊翠表示，非常正面肯定蔣萬安願意提出版本，轉型正義是整個國家的事，樂見各黨願意提出意見，擴大討論空間，找出最好的方案。

至於移除威權象徵、公布白色恐怖檔案方面。楊翠說，中正紀念堂就是指標性的威權象徵，這是在轉型正義工程必須面對的，促轉會會繼續和文化部討論協商，找出最好的方案；且威權象徵移除過去都有在做，已經移除或正在移除約有360處。