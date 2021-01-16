新店明城里長罷免案今投票 現場人員：僅200多人投票
新北市新店區明城里長楊基生罷免案今天投票，明城里居民葉承等人因不滿里長楊基生未盡職責，發動罷免，也是新北地方自治史上首次里長罷免案成案。現場選務人員表示，目前僅200多人前來投票，現場也落實防疫措施，管控出入人員。
罷免行動發起人葉承指出，楊基生在黎明清境社區協商、大南巴士通車及修復道路、公社等議題，損害里民利益，也未履行政見，「現任里長不是壞人，罷免非個人恩怨與利益，就只是經過民主程序，換下不稱職的民選公職人員。」
楊基生日前受訪表示，自己因前任里長亡故，才出來參加補選，如今因選舉恩怨而被罷免，得再來一次罷免投票，「讓選舉變成家常便飯，對社區不是好事。」自己不會特別舉辦反罷免活動，但會透過支持者及親朋好友們宣傳理念，自己相當反對罷免的模式。
新北市選委會總計設置2個投票所，總計有3055張有效選舉票，現場人員表示，從一早開放投票至中午，來投票的人數量不多，零星陸續前來，目前僅200多人投票，現場也落實各項防疫措施，管控人員出入。
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