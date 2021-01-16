回歸中國造成災難 游錫堃：李登輝推雙普選奠台灣民主

立法院長游錫堃上午出席「李登輝學」研討會時表示，前總統李登輝任內先後推動國會全面改選與總統直選雙普選，奠定台灣與其他華人文化圈不同的政治制度與基礎；台灣現在未回歸中國大陸，才不至於有現在香港的悲慘結果。

游錫堃指出，1949年以後，聯合國曾31次決議要讓香港獨立，但香港那一代人大部分希望回歸中國，甚至當時的港督與英國政府要讓他們普選也不願意，之後才會有1984年中英聯合聲明，決定了香港的一國兩制。

游錫堃認為，正因為回歸中國大陸所害，造成現在香港的結果，讓人覺得難過、悲慘。

游錫堃表示，「台灣過去也是一樣」，1945年8月15日對日抗戰勝利後，那時候日本還有17萬精銳部隊與近30萬的日本人在台灣，也有人主張台灣獨立遭拒，結果1946年5月1日台灣省參議會就成立，1947年就爆發二二八事件。

游錫堃說，從那一代祖國派造成的台灣回歸造成二二八事件，香港回歸造成港版國安法、反送中事件，凸顯菁英份子在歷史關鍵時刻的任何決策，都會決定整個國家的未來。

游錫堃指出，李登輝就走過很多關鍵年代，見證、參與、改變歷史，在台灣風雨飄搖之際奠下未來方向，包含1992年國會全面改選、1996年總統直選，推動香港現在所企盼而不可得的雙普選，讓台灣成為華人文化區的民主燈塔。