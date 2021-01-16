鼓勵台美教育交流 酈英傑：台灣是學中文最好的地方

美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天表示，美國和台灣在教育上有許多密切合作，現在是深化的大好時機，美國這陣子有很多中國的孔子學院關閉，現在是台灣向前補上缺口的時候，不只教中文，也要和美國介紹台灣故事，他也鼓勵美國人來台灣學中文，「台灣是學習中文最好的地方」。

AIT和學術交流基金會今天共同舉辦華語教學論壇，酈英傑、外交部長吳釗燮、國安會副秘書長徐斯儉、僑務委員會委員長童振源、教育部次長劉孟奇，及學術交流基金會執行長那原道出席並致詞。

AIT表示，這個論壇是去年12月啟動的「台美教育倡議」系列活動之一，台美教育倡議旨在擴展中英文教學機會，同時維護學術自由，倡議將強調並鞏固台灣為美國及全球提供中文教學的角色；AIT和駐美國台北經濟文化代表處並簽署了國際教育合作備忘錄。

酈英傑致詞時表示，對於台美教育倡議，他非常期待，美國很多孔子學院關閉，現在是台灣補上缺口的好時機，台灣華語助教去美國不只教中文和學英文，也要和美國學生講述台灣故事，他稱讚台灣故事精采亮眼，台灣人犧牲、奉獻打造出現在的民主和經濟成果，去年的防疫工作也很出色。

酈英傑說，感謝台灣願意在這個時間挺身而出，積極在華語教學上扮演重要角色，也謝謝基金會推動後疫情時代的中文教學，他說台灣是學習中文最好的地方，他期許準備要去美國教中文的華語教師，能夠好好介紹台灣，講述和孔子學院不同版本的台灣歷史。

吳釗燮致詞時表示，去年台美關係有許多進展，台美夥伴關係始終在堅實的基礎上穩健前行，台美關係的豐碩成果仰賴美國各界的協助與支持，華語教師也是深化台美關係的重要推手，他相信透過華語文教學，能持續加強雙邊人民的交流，並進一步深化台美年輕世代的友誼，「尤其是當我們看到美國及其他民主國家的學術自由受到某個獨裁政權的惡意侵擾，台灣做為美國可信賴的夥伴，在此時此刻強化台美華語文教育合作彰顯意義」。

吳釗燮表示，外交部及駐美所有館處一定盡全力協助，相信「台美教育倡議」在共同努力下，能如同其他合作領域一般成長茁壯，成為台美關係的重要一環，讓更多美國朋友瞭解台灣是與美國共享自由、民主及人權等共同價值的重要夥伴。