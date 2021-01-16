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蘇揆到三芝安養中心關懷長輩 再提蔡英文關懷老人政策
行政院長蘇貞昌今天早上到新北三芝雙連安養中心關懷長輩，並與長輩共同做早操、體驗勞作課程，發送福袋及泡芙給長輩要他們「有吃又有拿」，蘇貞昌致詞時也不忘提及蔡英文總統在照顧長者政策上增加預算，也是給大家的「大紅包」。
蘇貞昌表示，蔡英文最照顧長者，因為有大家努力在前頭，台灣才有今天比較好的局面，為了照顧長輩，蔡英文上任以來政府大大增加預算，從50多億元的預算增加到每年500多億元，不但住老人機構有補助經費，每人報稅扣除額也增加到12萬元，更在各地增設照顧機構及增加人力、服務項目等，也是給大家的「大紅包」。
蘇貞昌時任台北縣長時期，曾出席三芝雙連安養中心動土典禮，蘇貞昌表示，雙連安養中心設立20年來做得很好，表現全國第一，希望全國安養中心都能像這樣多給長輩照顧，像今天長輩做早操很靈活，還會說英文、日文。
蘇貞昌母親蘇江清蓮過去也曾住在雙連安養中心，蘇貞昌說，他的媽媽過去也住過雙連安養中心，因為當時媽媽很多同學都住在這，所以跟她說想要來住，那時每天也跟著一起畫畫。
蘇貞昌表示，媽媽當時很愛吃泡芙，對長者來說容易消化也安全，今天帶福袋來，也帶了泡芙，除了提前祝福今年快樂，也希望長輩都能吃甜甜，安養中心人員表示，蘇媽媽過世之後，蘇貞昌這幾年仍都會來安養中心看看狀況。
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