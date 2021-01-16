影／美智庫評「台海危機升級」蘇揆：民主得來不易

美國智庫「外交關係協會」（CFR）14日發表報告，美中因台灣爆發嚴重危機躍升全球潛在衝突之最高級別，為歷來首見。行政院長蘇貞昌表示，台海是非常重要的，整個區域最重視的一個環境，民主自由得來不易，一定要好好的維護。

蘇貞昌表示，美國是世界超強的國家，對於全球各方面的情形都隨時掌握，而且精準掌握，台海是非常重要的，整個區域最重視的一個環境，台灣是主權獨立的國家，自由民主是台灣人多少代、多少年的堅持。

蘇貞昌說，在蔡英文當總統以後，一再地提高台灣的國家能見度，同時保護國人的安全和自由民主。而大家都知道，我們旁邊有一個始終不放棄對台灣使用武力的國家，而且力量很強大，所以國際上非常注意這個區域的狀況，並不奇怪。

蘇貞昌表示，最重要是國人同胞一定要知道，民主自由得來不易，我們一定要好好的維護，一定要用盡全力，守護我們自己，自助而後人助，大家一起幫忙，不但是維護國家主權、國人安全、我們的經濟成長，各個方面的幸福、自由，同時也是維護區域的和平，大家繼續努力。