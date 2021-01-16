王浩宇罷免案今天投票 一早投開票所出現人潮

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案今天投票，此次罷免案共設233個投開票所，新街國小、中原國小等部分投開票所今早8點起陸湧入前往投票的民眾，民眾保持社交距離在投開票所外等候，依工作人員指示，配合量額溫及酒精消毒，配戴口罩才能進入投開票所投票。

王浩宇罷免案投票時間從今天早上8點到下午4點，預計今天下午5點就會有結果。桃園市選委會日前統計，此次選舉人數共32萬7758人，按規定須25%人口投下同意罷免票，而且要超過不同意罷免票數，須8萬1940張同意罷免票才通過。

桃園市選舉委員會呼籲民眾投票時，請記得戴口罩，配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票；居家隔離、居家檢疫者，及經地方政府開立「自主健康管理通知書」者，於接獲通知檢驗結果前，不得進入投票所投票及參觀開票，共同維護國人健康。