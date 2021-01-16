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影／扁媽睡夢中辭世 蘇揆：請陳前總統及家人節哀保重
前總統陳水扁母親陳李慎昨天下午病逝，享壽94歲，行政院長蘇貞昌今天早上到新北三芝雙連安養中心關懷長輩狀況，並致贈新年紅包，蘇貞昌表示，扁媽高齡辭世，除了對扁媽表示敬意，也請陳前總統和家人要節哀保重。
陳水扁曾在母親節時發文說，扁媽多次進出醫院，或許是最後一次共度母親節，讓他格外珍惜。陳水扁也因此從高雄搬到台南住，為的就是就近多陪伴扁媽。日前陳水扁才在官方LINE帳號上透露，扁媽已經失智一段時間，直到最近已不識自己的兒子，令他相當難過。
蘇貞昌表示，過去和扁媽有很多的互動，她是一位慈祥的長者、辛苦的媽媽，聽到她睡夢中安詳過世，覺得不捨，但是非常敬佩，她就像很多很多台灣的媽媽一樣，辛苦一輩子，現在高齡辭世。我們特別要對扁媽表示敬意，也請陳前總統和家人要節哀保重。
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