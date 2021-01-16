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桃園市議員王浩宇罷免案 一早部分投票所就出現排隊
中選會、桃園市選委會辦理市議會第2屆第7選區中壢議員王浩宇罷免案今天投票，部分投開票所上午8點開始就陸續湧入投票的民眾，選舉人數比較多的包括自立國小4個投開票所，一早就陸續有民眾投票，雖然有人忘記帶身分證或口罩，但是因為離家近很快回去拿再回來，順利完成投票。
上午投票的時候有少數人沒有戴口罩，都被選務工作人員提醒一定要戴口罩，才能進入投票，有的排隊民眾看見，還主動拿出隨身備用的新口罩，給沒有戴口罩的人戴上。桃園市選委會表示，防疫期間民眾進投開票所以前務必戴口罩，作人員也會為民眾量額溫還有酒精消毒，請民眾配合。
桃園市選委會11日公布選區選舉人數，共有32萬7758人，按規定須有選區25%人口投下同意罷免票，而且要超過不同意罷免票數，罷免王浩宇案如果要過關，需要8萬1940張同意罷免票。
根據中選會統計資料，王浩宇2018年連任時，當時中壢選區選舉人數為31萬5143人，隨著人口成長，中選會按照期程公告罷免案選舉人數時，已達32萬7758人。
王浩宇罷免案投票時間從今天上午8點到下午4點，隨後開票，雖然預估今天下午5過後就會知道結果，不過按法定程序，中選會要在22日以前審定罷免投開票結果，22日當天公告結果。
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