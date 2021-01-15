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兒福政策爆醜聞！這國總理宣布內閣總辭

影／藍營罷王之夜 籲支持者下架王浩宇

攝影中心 / 記者潘俊宏／桃園即時報導
桃園市議員王浩宇罷免案明天投票，國民黨今天在中壢中正公園舉辦「罷王團結之夜」，現場支持者回應台上期望罷王通過。記者潘俊宏／攝影
桃園市議員王浩宇罷免案明天投票，國民黨今天在中壢中正公園舉辦「罷王團結之夜」，現場支持者回應台上期望罷王通過。記者潘俊宏／攝影

桃園市議員王浩宇罷免案明天投票，罷免門檻為8萬1940票。國民黨今天在中壢中正公園舉辦「罷王團結之夜」，國民黨立法院黨團總召林為洲帶領鄭麗文等十多名立委到場聲援，鄭麗文並呼籲支持者全總總動員，在過年前要除舊佈新，把王浩宇罷免拔除掉。

鄭麗文嗆王浩宇身為中壢議員卻不關心中壢事務，只會關心別家的事，罵民進黨黨工是敗類，年輕人的選票最好騙才被騙去支持時代力量，又罵台北市長柯文哲最噁心，全台灣不分藍綠白都討厭他。鄭麗文更嗆王浩宇吃萊豬吃到腦子出問題，行為乖張惡劣，是台灣民主的毒瘤。

由於防疫的關係，現場只約聚集千餘人，並有不少人連署支持反萊豬公投，國民黨立委希望把罷王成為反萊豬公投的前哨戰，呼籲支持者明天踴躍投票。

桃園市議員王浩宇罷免案明天投票，國民黨今天在中壢中正公園舉辦「罷王團結之夜」。記者潘俊宏／攝影
桃園市議員王浩宇罷免案明天投票，國民黨今天在中壢中正公園舉辦「罷王團結之夜」。記者潘俊宏／攝影
桃園市議員王浩宇罷免案明天投票，國民黨今天在中壢中正公園舉辦「罷王團結之夜」，立法院黨團總召林為洲（左六）帶領鄭麗文（左四）等十多名立委到場聲援，呼籲支持者明天踴躍投票罷王。記者潘俊宏／攝影
桃園市議員王浩宇罷免案明天投票，國民黨今天在中壢中正公園舉辦「罷王團結之夜」，立法院黨團總召林為洲（左六）帶領鄭麗文（左四）等十多名立委到場聲援，呼籲支持者明天踴躍投票罷王。記者潘俊宏／攝影
桃園市議員王浩宇罷免案明天投票，國民黨今天在中壢中正公園舉辦「罷王團結之夜」，由於防疫關係現場僅約千餘名支持者到場。記者潘俊宏／攝影
桃園市議員王浩宇罷免案明天投票，國民黨今天在中壢中正公園舉辦「罷王團結之夜」，由於防疫關係現場僅約千餘名支持者到場。記者潘俊宏／攝影
桃園市議員王浩宇罷免案明天投票，國民黨今天在中壢中正公園舉辦「罷王團結之夜」，立法院黨團總召林為洲（左六）帶領鄭麗文（左四）等十多名立委到場聲援，呼籲支持者明天踴躍投票罷王。記者潘俊宏／攝影
桃園市議員王浩宇罷免案明天投票，國民黨今天在中壢中正公園舉辦「罷王團結之夜」，立法院黨團總召林為洲（左六）帶領鄭麗文（左四）等十多名立委到場聲援，呼籲支持者明天踴躍投票罷王。記者潘俊宏／攝影
桃園市議員王浩宇罷免案明天投票，國民黨今天在中壢中正公園舉辦「罷王團結之夜」，會場外並有反萊豬公投的連署站。記者潘俊宏／攝影
桃園市議員王浩宇罷免案明天投票，國民黨今天在中壢中正公園舉辦「罷王團結之夜」，會場外並有反萊豬公投的連署站。記者潘俊宏／攝影
桃園市議員王浩宇罷免案明天投票，國民黨今天在中壢中正公園舉辦「罷王團結之夜」，立法院黨團總召林為洲（右三）帶領鄭麗文（左四）等十多名立委到場聲援，呼籲支持者明天踴躍投票罷王。記者潘俊宏／攝影
桃園市議員王浩宇罷免案明天投票，國民黨今天在中壢中正公園舉辦「罷王團結之夜」，立法院黨團總召林為洲（右三）帶領鄭麗文（左四）等十多名立委到場聲援，呼籲支持者明天踴躍投票罷王。記者潘俊宏／攝影

鄭麗文 王浩宇 萊豬

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