影／藍營罷王之夜 籲支持者下架王浩宇

桃園市議員王浩宇罷免案明天投票，罷免門檻為8萬1940票。國民黨今天在中壢中正公園舉辦「罷王團結之夜」，國民黨立法院黨團總召林為洲帶領鄭麗文等十多名立委到場聲援，鄭麗文並呼籲支持者全總總動員，在過年前要除舊佈新，把王浩宇罷免拔除掉。

鄭麗文嗆王浩宇身為中壢議員卻不關心中壢事務，只會關心別家的事，罵民進黨黨工是敗類，年輕人的選票最好騙才被騙去支持時代力量，又罵台北市長柯文哲最噁心，全台灣不分藍綠白都討厭他。鄭麗文更嗆王浩宇吃萊豬吃到腦子出問題，行為乖張惡劣，是台灣民主的毒瘤。