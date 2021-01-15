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挺楊志良自清　國民黨：談話超譯成國民黨立場文不對題

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

前衛生署長楊志良主張應開除第一線染疫醫師遭綠營圍剿，國民黨傍晚在臉書聲援，呼籲民進黨政府勿再製造對立、剝奪人民言論自由，也籲國人對所有第一線醫護等工作人員給予最大感謝及支持。

國民黨發言人江怡臻質疑，民進黨在疫情當下，卻常行使威權政治之實，所有指揮中心遭受質疑、有雙標的地方，都會被民進黨政府自動忽略，例如對桃園新冠肺炎確診病例足跡公布不斷反覆立場，卻沒看到任何人出來負責。

江怡臻表示，楊志良常針砭時事，批評萊豬進口、綠營人士，民進黨因此無限上綱要把楊這次言論操弄成政治對立，把楊的話超譯成國民黨立場，這完全是文不對題，遮住眼睛找戰場。

江怡臻說，台灣是自由民主社會，每個人都有自由發表意見權利，也可評論政府作法；楊志良也曾多次批評國民黨，國民黨謙虛以對，忍受不同言論，民進黨面對質疑卻是氣急敗壞要楊道歉，充分顯示民進黨充斥威權性格，已是一言堂。

民進黨 國民黨 楊志良

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