台南2年換4警察局長 議長郭信良：中央不要政治操作

明天下午台南市警察局長交接，台南市議長郭信良今傍晚表示，這兩年來台南市已換了4任警察局長，打擊員警士氣，呼籲中央不要政治操作，影響地方安寧，以免引發民心反感，同時也希望即將上任的新局長方仰寧盡快融入台南，對台南治安有全面規畫，安定民心。

台南市警察局長明天下午3時交接，由警政署主秘方仰寧接任局長，詹永茂則回任警政署警政委員。郭信良說，台南市警察局長在這兩年間頻繁更換，引發民眾議論紛紛，台南市在六都治安滿意度名列前茅，代表過去的警察局長做事明快、帶人帶心，受到下屬愛戴，員警戮力從公，台南治安才能得到民眾肯定。

郭信良表示，但兩年來台南市卻不斷遭到中央更換警察局長，從黃宗仁、周幼偉、詹永茂，到將上任的方仰寧，任期一位比一位短，不僅打擊員警士氣，也讓民眾驚訝不解，外界不免會質疑是出自政治因素，與警察局長的能力無關，台南市議會身為民意機關，此時更要為民眾站出來，他希望方仰寧就任後可以安心為台南治安盡心力，不要受到政治力量影響，才會是台南市民的福氣。