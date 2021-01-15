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批Y女把自己當聖人 丁允恭妻：對彼此始終坦承

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劇情神展開 C女曬婚照宣布已與丁允恭結婚

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
丁允恭與現任女友C女。圖／取自C女臉書
丁允恭與現任女友C女。圖／取自C女臉書

總統府前發言人丁允恭陷桃色風暴已請辭獲准，並在今天被監察院通過彈劾。淡出政治圈後，與丁允恭同赴高雄的現任女友C女今天在臉書表示，兩人已結婚

C女臉書全文如下：

雖然兩個女人的戰爭這種事很愚蠢，但看到加害者要把自己變成聖人，我實在是無法忍受。「我知道他的位置很高，也做一陣子了。我想，到總統府發言人，應該就夠了吧，是政治很高峰了吧。」這番真情流露，講白話文就是，等你爬到高峰再毀掉你，這樣很高尚嗎？當年妳們的對話紀錄我都看過，妳是如何曾經急切地想得到他、獨佔他，然後又如何周旋在他與新男友之間，一方面向他求助金錢，一方面又同時放任新男友去到處侮蔑他(這是事後知道的)，妳並不像這篇文字般這麼委屈。

我跟丁允恭在一起一年多了，我們當初的感情狀態並不是外人能夠輕易理解的，所謂的開放式關係，但相關當事人都是在互相理解的狀態下進行關係，與外界何干？那些日子，我看著丁允恭沒日沒夜的工作，在家不管多晚都忙著接手機，知道他的政治理想，知道他有多想為國家付出，甚至在事件發生後，每個喝醉的夜晚最大的遺憾都是，「我沒辦法再為我的國家做事了」。恭喜妳，妳成功了，毀掉他努力打拼一生的政治生涯，只是妳一輩子都無法理解的是，他為的是理想，妳為的是妳自己。

因為妳的爆料，被肉搜的人不是只有妳，還有根本毫不相關的我，被多少網友侮辱苞苞換包包，我不知道妳基於什麼理由跟他在一起，基於什麼理由理直氣壯跟他要錢、在訊息裡責怪他，但我只知道，我跟他的每一天都很簡單，我沒有跟妳一樣逼他買東買西吃高級料理，我們每天都自己煮飯或吃路邊攤，日子很簡單，在痛苦之中也還是幸福。

很多人說我為愛離職，事實完全不是如此，因為被以為是朋友的人出賣、還有對這個社會失望，所以選擇離開我原本夢想的記者職位。人生是自己的，我不會為了任何人離職、或是讓我的人生被任何人毀掉，抑或是至少懂得避孕保護自己，因為我已經26歲，有足夠的能力為自己的人生負責，很可惜妳即使活到今天，也沒有這樣的能力。

為什麼我要跟一個被外界定義成是渣男的人在一起？所謂渣男應該是欺騙，但他跟我在一起的一開始，我們就了解彼此的感情狀態，就像妳跟他在一起的時候就知道他有未婚妻，一切都是自己的選擇。

我們在一起的一年半，對彼此始終坦承，我看著他因為自己犯過的錯生不如死和反省，也看著社會的扭曲而放棄我的夢想，在痛苦中我們彼此扶持，努力前進。如今，我們已經結婚了，在他一無所有的時刻，如同妳所說的，我們會更努力的活著，而且活得很幸福。

丁允恭 總統府發言人 結婚

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