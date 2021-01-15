聽新聞
test
0:00 / 0:00
無法追回丁允恭獎章 行政院：蘇貞昌指示研議修法
總統府前發言人丁允恭去年因桃色緋聞纏身，確定遭監察院彈劾，他過往曾因高雄市政府新聞局長任內表現，而獲行政院核發的三等功績勳章依法卻無法追回。監委調查報告要求行政院重新檢視獎章條例之規定，行政院表示，院長蘇貞昌已指示研議修法。
丁允恭稍早發表聲明指出，關於局長室發生性行為一事，確屬不當，除辭去公職負責外，也再次向社會表達歉意，也願接受監院彈劾在內之種種處置，並無爭議與怨懟，另獲頒之行政院功績獎章，亦將主動退回；不過丁對於監委質疑他分手後還性騷擾Y女，丁則表示不服。
行政院秘書長李孟諺則說，已看到丁允恭主動退回獎章之聲明，後續獎章退回程序，將由人事行政總處依規定辦理。而針對現行獎章條例規定，蘇貞昌也指示原有法令確有不夠周延之處，應盡快研議修法。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言