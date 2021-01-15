無法追回丁允恭獎章 行政院：蘇貞昌指示研議修法

總統府前發言人丁允恭去年因桃色緋聞纏身，確定遭監察院彈劾，他過往曾因高雄市政府新聞局長任內表現，而獲行政院核發的三等功績勳章依法卻無法追回。監委調查報告要求行政院重新檢視獎章條例之規定，行政院表示，院長蘇貞昌已指示研議修法。

丁允恭稍早發表聲明指出，關於局長室發生性行為一事，確屬不當，除辭去公職負責外，也再次向社會表達歉意，也願接受監院彈劾在內之種種處置，並無爭議與怨懟，另獲頒之行政院功績獎章，亦將主動退回；不過丁對於監委質疑他分手後還性騷擾Y女，丁則表示不服。

行政院秘書長李孟諺則說，已看到丁允恭主動退回獎章之聲明，後續獎章退回程序，將由人事行政總處依規定辦理。而針對現行獎章條例規定，蘇貞昌也指示原有法令確有不夠周延之處，應盡快研議修法。