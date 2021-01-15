水漾森林竹溪 蔡英文月見橋上覽景

歷經6年改造的竹溪景觀已成台南市區結合生態、休閒、文化的新亮點，總統蔡英文今天下午來訪，走在月見橋上看著古剎與清澈溪水，滿臉歡喜與讚賞，並與兒童遊憩區的孩童互動、拍照，「總統阿姨好」，現場充滿著歡笑聲。市府也提出二期水質淨化場及水岸改善工程計畫，經費6.86億元，請蔡總統能促成。蔡英文微笑、點頭回應。

蔡英文由市長黃偉哲、議長郭信良等人陪同到竹溪後聽取水利局長韓榮華的簡報，韓榮華表示，竹溪源於東區巴克禮公園夢湖，來到南區後成為露天型河流，下街日新溪後入海，全長8.6公里。未整治及景觀改善前，大雨時水位溢堤，如今河寬從22公尺加大為38公尺，月見橋處更寬大1百公尺，有效改善河道寬面不足問題。竹溪水環境改善計畫是南市重要的中長程景觀改造計畫，以自然和人文為主軸，透過拋石護岸、跌水、棲地營造及植栽，恢復河川生命力

韓榮華在簡報中表示，每日流進竹溪約5萬7千公噸的水，經節流後，以水質淨化場處理2萬2千公噸的水，其他水截至竹溪橋處放流，將持續向中央爭取竹溪第2期第2階段的水質淨化場、以及竹溪橋至金湯橋間哈赫納爾森林的水岸改善、環境營造經費，總經費6.86億元，希望總統支持。蔡英文微笑、點頭回應。