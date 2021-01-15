聽新聞
test
0:00 / 0:00
水漾森林竹溪 蔡英文月見橋上覽景
歷經6年改造的竹溪景觀已成台南市區結合生態、休閒、文化的新亮點，總統蔡英文今天下午來訪，走在月見橋上看著古剎與清澈溪水，滿臉歡喜與讚賞，並與兒童遊憩區的孩童互動、拍照，「總統阿姨好」，現場充滿著歡笑聲。市府也提出二期水質淨化場及水岸改善工程計畫，經費6.86億元，請蔡總統能促成。蔡英文微笑、點頭回應。
蔡英文由市長黃偉哲、議長郭信良等人陪同到竹溪後聽取水利局長韓榮華的簡報，韓榮華表示，竹溪源於東區巴克禮公園夢湖，來到南區後成為露天型河流，下街日新溪後入海，全長8.6公里。未整治及景觀改善前，大雨時水位溢堤，如今河寬從22公尺加大為38公尺，月見橋處更寬大1百公尺，有效改善河道寬面不足問題。竹溪水環境改善計畫是南市重要的中長程景觀改造計畫，以自然和人文為主軸，透過拋石護岸、跌水、棲地營造及植栽，恢復河川生命力
韓榮華在簡報中表示，每日流進竹溪約5萬7千公噸的水，經節流後，以水質淨化場處理2萬2千公噸的水，其他水截至竹溪橋處放流，將持續向中央爭取竹溪第2期第2階段的水質淨化場、以及竹溪橋至金湯橋間哈赫納爾森林的水岸改善、環境營造經費，總經費6.86億元，希望總統支持。蔡英文微笑、點頭回應。
竹溪水岸改造已獲得國家卓越建設獎的最佳環境文化類、最佳規畫設計類雙料卓越獎，以及公共工程優質獎的水利工程類組特優、全國水環境大賞的水漾生活獎、台灣景觀大獎的環境設施類優質獎及佳作等肯定。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言