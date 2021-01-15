參訪新創公司 蔡英文：未來是AI結合5G的重要時刻

蔡英文總統今天下午到台南中西區友愛市場樓上，參訪美商寶蘊凌科網路科技有限公司，蔡英文表示，樂見在AI國際產業鏈占有一席之地的新創公司可以於傳統市場中萌芽，讓友愛市場晉升國際級AI技術中心，未來將是AI結合5G技術的重要時刻，中央、地方、產學界會竭力合作，讓軟體、人才、技術積極拓展海外市場。

台南市長黃偉哲、立委林俊憲等下午也陪同出席總統參訪行程，黃偉哲說，2019年邀請寶蘊凌科到台南設立AI技術發展據點，希望能將與國際大廠AI技術合作經驗帶來台南，並協助軟體人才接軌國際，去年更研發「台南市AI登革熱防疫平台」，把台南這幾年的登革熱防疫成績AI化，用科技解決民生問題。

寶蘊凌科網路科技有限公司創辦人謝源寶在過程中，向蔡英文表示，他們在國際新冠肺炎疫情期間，仍能逆勢成長，拿下LG、Samsung、Bosch、SK Telecom等國際大廠的訂單。同時也與疫情爆發時製作「口罩地圖」的工程師吳展瑋及其團隊開發AI應用解決方案。