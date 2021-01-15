PTT八卦板將試辦「無政治新聞週」 網抨擊：民進黨開始維穩？

網路論壇「批踢踢實業坊（PTT）」始終是鄉民們發表言論、討論時事的重要社群平台，不過日前PTT八卦板板主卻突然公告將試辦「無政治新聞週」，自下週開始禁止網友在貼文及留言中分享涉及政治議題，此舉令大批網友質疑，「民進黨要開始維穩了嗎？」

PTT八卦板板主昨日下午發布公告將試辦「無政治新聞週」，並指政治文一直是該板長期爭議之處，明明有許多專板可用，卻仍見在八卦板張貼政治新聞、偷渡政治文，如網軍或盜帳發文等現象引發更多爭議文章出現。雖早年板規曾禁過政治文章，而後又放寬至今，此外該板對政治文章也有限制，如此半套做法長期令人詬病。

板主指出，此次與板主群溝通，將於1月18日至1月22日（共5天）試辦無政治新聞週，看試辦成效如何，再檢討修正板規走向，若禁政治新聞週成效良好，研議未來開放每日一篇新聞額度，若成效不佳則維持現狀。板主也針對網友抨擊「你有沒有被XX黨收買？」回應，指出限制政治文、專板發表一直是本人政見。

公告曝光後，引來大批網友撻伐。網友們紛紛留言批評，「民進黨要開始維穩了嗎？」、「府方是不是關切了，最近太多講府方和院方不好聽的話不爽了」、「為何dpp執政就不能聊政治？」、「唉～DPP執政搞到PTT停註冊，八卦禁政治」、「請問是某黨發現風向不對，關閉政治文嗎？」、「當然是版皇說了算」、「最近對黨不利的新聞太多了」。

不過，也有部分網友支持板主做法，「早該禁止政治新聞了，明明就有政黑板」、「這是八卦板，那些網軍早該滾了」、「好！建議永久禁止」、「有政黑版啊，喜歡討論政治不會滾去政黑？」、「哪有禁止你，叫你去應該去的地方而已」。