天津3款雪糕驗出新冠病毒 食藥署：正進行第三波採檢

天津傳出3款雪糕驗出新冠病毒，並已售出2747箱，引發國內民眾對冷凍食品恐傳播新冠病毒的擔心，負責邊境檢驗的衛福部食藥署表示，去年11月6日至12月22日已抽驗9個國家、58批冷凍產品、230樣品的核酸檢驗結果皆為陰性，目前仍持續進行第三波採檢，後續將公布採檢結果。

去年中國大陸陸續發生多起冷凍食品包裝檢出新冠肺炎病毒事件後，食藥署遂針對新冠肺炎病毒透過冷凍食品傳播進行前導性研究，並取樣國際疫情盛行率前20大之國家，有被媒體報導驗出病毒核酸陽性的冷凍產品執行邊境檢驗。

食藥署表示，去年11月6日至12月22日於邊境採樣檢驗進口冷凍食品之內外包裝，監控進口冷凍食品內、外包裝之病毒污染狀況及消毒作業效果評估，已抽驗9個國家之輸入豬肉、牛肉、雞肉及水產品，共58批產品，其外包裝、內包裝在消毒前、消毒後，分別取樣共230個樣品，經病毒核酸檢驗結果皆為陰性。

食藥署表示，新冠肺炎病毒經由進口冷凍食品傳入國內的可能性低，但將持續監控國際訊息，嚴格把關進口產品衛生安全，目前持續進行第三波的採檢，後續將會公布結果。

中華民國防疫學會理事長王任賢也提到，天津驗出三款新冠病毒陽性霜淇淋，國內防疫不能只在人，應該重視物的篩查，雖然不需要常規全面性的篩檢，但他認為一旦社區感染案例發生，匡列接觸者若都陰性找不到感染源，「物的篩查」就必須同步。