坦承辦公桌、宿舍發生性行為 丁允恭認錯「我不應該」

總統府前發言人丁允恭遭爆在高雄市新聞局長任內有桃色風波，去年請辭淡出政壇。監委紀惠容、王美玉認為丁有辱官箴，經調查後，監察院彈劾審查委員會7日以11票全票通過彈劾丁允恭，昨也通過調查報告，全案移送懲戒法院審理。丁則在約詢時坦言在辦公桌上、職務宿舍有過性行為，因為身分不適當，所以也辭職負責。

監委紀惠容、王美玉日前提出彈劾案後，經監察院彈劾審查委員會7日全數監委投票通過，昨也通過調查報告，今兩名監委舉行記者會表示，丁允恭任職高雄市政府新聞局局長期間，因職務之故與記者Y女交往，坦承在局長辦公室及職務宿舍發生性行為，兩人分手後在2017年2月27日於臉書上傳其與Y女兩人合照Y女感到敵意、冒犯之情境，也因此造成Y女後續工作困擾，被付彈劾人甚至於2017年4月5日結婚後仍未停止騷擾。

王美玉說，丁允恭之違法行為事證明確，嚴重損害政府之信譽，顯已違反公務員服務法第1條、第5條及性騷擾防治法的規定，核有嚴重違失，經提案彈劾審議通過。

紀惠容表示，調查過程，丁允恭坦承在局長辦公桌、職務宿舍發生性行為，但查無具體事證丁利用權勢逼迫Y女交往，而檢視兩人通訊資料，兩人是互動親密的男女關係，雙方說法也不同，Y女表示，雖然丁沒有掌握什麼重要消息，但仍顧忌丁是新聞局長，怕新聞上會找麻煩、拒訪；丁則說，從未利用權勢，藉由職務上之工作接觸機會逼迫Y女交往，否則雙方戀情實無可能達兩年多。

紀惠容也說，經調查後，丁允恭結婚後繼續騷擾Y女，行為構成敵意環境性騷擾。

丁允恭稍早也發出聲明表示，局長室發生性行為一事，確屬不當，除辭去公職負責外，也再次向社會表達歉意，他願接受監院彈劾在內之種種處置，並無爭議與怨懟，另獲頒之行政院功績獎章，亦將主動退回；不過丁對於監委質疑他分手後還性騷擾Y女，丁則表示不服，並說分手後Y女數度主動聯繫，且情緒勒索他要借款。

Y女則發出聲明說，雖丁曾經傷害過她，但她並不恨丁，希望丁能接受應有的處罰後，好好過日子，而事件現在終於能告一段落，她很高興，希望丁能坦然面對過去，度過痛苦期。

另外，對於已核發丁允恭的三等功績獎章，依法無法追回，紀惠容則建議行政院檢討、修改法令；丁允恭則稱將主動退回行政院頒發的三等功績獎章。

至於監察院長、高雄市前市長陳菊一度被質疑有收到抱怨丁允恭的陳情信，是否知情未處理有疏失。紀惠容則說，經約詢關係人張俊宏及其女性友人黃小姐、邱義仁、陳菊等人，都否認有轉交或收到陳情信，甚至去年突襲高市府調卷，也查不到陳情信，陷入羅生門，且陳菊也表示事先真的不知兩人關係。