雖無緣訪台 粉專PO照曝美駐聯大使帶台灣黑熊布偶進聯合國

駐紐約辦事處粉專今PO文附上克拉夫特（Kelly Craft）在聯合國紐約總部內的背影照，當時她正準備前往會議廳錄製要對在台參加模擬聯合國會議學生的談話影片，而照片中一隻吉祥物台灣黑熊布偶悄悄從她的黑色手提包探出頭來，意外成為這張照片的一大亮點。

克拉夫特無緣訪台，她在美東時間13日晚間與蔡英文總統視訊會面。克拉夫特在推特分享與蔡視訊會面畫面並表示，很榮幸與蔡總統通話，她們討論了台灣在很多方面成為世界榜樣，例如展現其在對抗新冠肺炎的成功，及台灣在衛生、科技與頂尖科學領域的貢獻。

克拉夫特表示，「若說疫情大流行教會我們什麼事，應當是更多訊息、更多透明」，更強調「我對蔡總統明確表示，美國與台灣站在一起，且未來也是；美國是台灣的朋友與夥伴，也肩並肩作為民主支柱」。

克拉夫特去年9月參加台、美、日三方合辦的「全球合作暨訓練架構」視訊工作坊，當時她在推特發文附上從紐約連線與會的照片，一隻台灣黑熊布偶巧妙的出現在背景畫面中。

今早駐紐約辦事處透過臉書粉專PO照「現場直擊」克拉夫特在聯合國紐約總部內，正準備進入會議廳為參加聯合國模擬會議的台灣學生錄製談話，而她手中的黑色手提包有一隻台灣黑熊布偶探出頭來，台灣黑熊再度躍上公開場合讓網友們相當驚喜。