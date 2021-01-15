丁允恭三等功績獎章不保？ 監院：請政院檢視獎章條例

總統府前發言人丁允恭去年因桃色緋聞纏身，確定遭監察院彈劾，他過往曾因高雄市政府新聞局長任內表現，而獲行政院核發的三等功績勳章恐也被追回。監委調查報告指出，針對已核發丁允恭的三等功績獎章，請行政院重新檢視獎章條例之規定。

監察院7日召開彈劾審查會，通過彈劾丁允恭。根據監察院彈劾案審查決定書，丁允恭因未能保持端正品德，潔身自愛，行為不檢，有辱官箴，行為嚴重失當，嚴重傷害政府信譽及公務人員形象，違失情節重大，爱依法提案彈劾。

不過，丁擔任行政院副發言人時期，曾因高雄市政府新聞局長任內表現，而獲行政院核發的三等功績勳章，此勳章是否會追回。行政院過往曾解釋，獎章條例第11條規定：「因犯罪褫奪公權者，應繳還獎章及證書。但服務獎章及其證書，不在此限。」

監察院於昨日的教育及文化委員會審議調查報告，內文指出，高雄市政府未就丁允恭違反公務員服務法等不當行為主動瞭解調查，請高雄市政府檢討改進；又針對已核發丁允恭的三等功績獎章，請行政院重新檢視獎章條例之規定。