快訊

反制英國BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

批監委調查「先射箭再畫靶」丁允恭控Y女情緒勒索要錢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

丁允恭三等功績獎章不保？ 監院：請政院檢視獎章條例

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
總統府前發言人丁允恭。報系資料照
總統府前發言人丁允恭。報系資料照

總統府前發言人丁允恭去年因桃色緋聞纏身，確定遭監察院彈劾，他過往曾因高雄市政府新聞局長任內表現，而獲行政院核發的三等功績勳章恐也被追回。監委調查報告指出，針對已核發丁允恭的三等功績獎章，請行政院重新檢視獎章條例之規定。

監察院7日召開彈劾審查會，通過彈劾丁允恭。根據監察院彈劾案審查決定書，丁允恭因未能保持端正品德，潔身自愛，行為不檢，有辱官箴，行為嚴重失當，嚴重傷害政府信譽及公務人員形象，違失情節重大，爱依法提案彈劾。

不過，丁擔任行政院副發言人時期，曾因高雄市政府新聞局長任內表現，而獲行政院核發的三等功績勳章，此勳章是否會追回。行政院過往曾解釋，獎章條例第11條規定：「因犯罪褫奪公權者，應繳還獎章及證書。但服務獎章及其證書，不在此限。」

監察院於昨日的教育及文化委員會審議調查報告，內文指出，高雄市政府未就丁允恭違反公務員服務法等不當行為主動瞭解調查，請高雄市政府檢討改進；又針對已核發丁允恭的三等功績獎章，請行政院重新檢視獎章條例之規定。

行政院 丁允恭 監察院

延伸閱讀

美史上首見 眾院2度彈劾川普

趕在下台前二次彈劾：阻川普再選總統、取消他卸任福利

神回顧／性醜聞、罷免、收賄案纏上身！ 2020年度政治人物出包王

監院：撤回監察法第26條修正草案 以求更加周延

相關新聞

丁允恭不服監委質疑性騷擾 控Y女情緒勒索要錢

總統府前發言人丁允恭去年因桃色緋聞纏身，確定遭監察院彈劾，丁允恭則發表聲明指出，關於局長室發生性行為一事，確屬不當，除辭...

查不到抱怨丁允恭的陳情信 監委：有點羅生門

監察院7日召開彈劾審查會，通過彈劾總統府前發言人丁允恭。監委紀惠容、王美玉今舉行記者會表示，「陳情信有點羅生門」。監委說...

行為不檢、有辱官箴 丁允恭遭11監委全票通過彈劾　

總統府前發言人丁允恭去年桃色緋聞纏身淡出政壇，確定遭監察院彈劾。根據監察院彈劾案審查決定書，丁允恭因未能保持端正品德，潔...

影／小英台南上香謝三太子保佑連任 肯定黃偉哲防疫有成

總統蔡英文下午到台南仁德明直宮上香還願，他說，參選連任的時候也是星期五下午這樣來上香祈求，受到太子爺保佑、鄉親支持順利當...

新竹燈會疏運計畫仍難產 林智堅要中央補助獅子大開口？

「2021台灣燈會」由新竹市主辦卻一波三折。新竹市長林智堅日前發布交管方案被網友罵翻，近來又因疫情加溫面臨是否要停辦，如今距燈會只剩一個多月，燈會疏運計畫至今難產，新竹市府甚至向交通部提出6000萬元天價交通疏運補助，是歷屆1800萬元的三倍，成為30年最多。

【罷王登場／上】王浩宇的囂張自家人都認證 綠營加緊動員反罷免

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案16日登場，藍營幾個月來積極推動罷王行動，趕在罷免投票前一天，仿效選前之夜舉辦罷王晚會催票。據了解，民進黨桃園市黨部為了因應罷免案，昨舉行緊急會議因應，但綠營地方黨公職對能否成功擋下罷免，沒人有把握，只能加緊透過民代與黨員系統宣傳反罷免。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。