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罷王前夕火力全開 晚間舉辦健走宣傳、團結之夜
把握最後1天！桃園市議員王浩宇罷免案投票明天舉行，罷王團體發出最後一次動員令，今天晚上7點舉行「倒宇天光邁步向榮」的罷王粉健走宣傳活動，從總部出發，步行環繞中壢市區，隨後前往參與國民黨在中正公園舉行「罷王團結之夜」，呼籲中壢人站出來投票罷免王浩宇，展現公民力量。
罷王團體機車隊今天下午1點搶先從總部出發，繞行中壢市區包括中壢後站、自立新村、華勛、華愛地區宣傳，約5點回總部；罷王領銜人唐平榮也將在下午4點，與總部成員前往中壢仁海宮參拜，祈求罷王投票一切順利。
晚上7點舉行「倒宇天光邁步向榮」罷王粉健走宣傳活動，再從總部出發，同路線步行繞中壢市區。而國民黨桃園市黨部也於今晚6點半至9點，在中壢中正公園天幕廣場舉行「罷王團結之夜」活動，邀請多名國民黨人士助講。罷王團體健走宣傳活動結束後，預計8點半前往會合。
罷王總部執行長，同時也是中壢信義里長的邱仁德12日在夜間直播中，表示若罷免沒過將辭去里長職位。他今受訪時強調，「自己的去留不是最重要的，而是民眾要站出來一起投下同意罷免這張票」，呼籲所有選民不要再漠視手上的選票，若讓這樣不適任的議員繼續待在中壢，相信未來的政府還是會更漠視人民的權利。
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